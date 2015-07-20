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    Расписание матчей 20-07-2015

    июнь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5
    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    20 июля, понедельник
    00:00
    Коламбус
    3:1
    Чикаго Файр
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 14 тур
    20 июля, понедельник
    00:30
    Крузейро
    1:1
    Аваи
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    00:30
    Жоинвили
    1:1
    Понте-Прета
    Матч завершен
    Золотой кубок КОНКАКАФ 2015, 1/4 финала
    20 июля, понедельник
    02:30
    Мексика
    1:0
    Коста-Рика
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 1 тур
    20 июля, понедельник
    11:00
    Амкар (мол)
    1:3
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 3 тур
    20 июля, понедельник
    12:00
    Луч
    2:0
    Волга
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    1:2
    Сокол
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    15:00
    Енисей
    1:1
    Балтика
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    16:00
    Томь
    2:1
    Байкал
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    17:00
    Оренбург
    1:0
    Факел
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    17:00
    Тюмень
    0:1
    Сибирь
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:30
    Шинник
    1:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    19:00
    Арсенал
    0:0
    Армавир
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    19:00
    Тосно
    1:2
    Зенит-2
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    20:30
    Волгарь
    3:0
    КАМАЗ
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 1 тур
    20 июля, понедельник
    16:00
    Носта
    0:2
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    17:30
    Лада-Тольятти
    0:1
    Челябинск
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:00
    Динамо
    1:3
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:00
    Нефтехимик
    2:0
    Волга
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:00
    Химик
    1:1
    Пари НН
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 1 тур
    20 июля, понедельник
    17:00
    Чертаново
    1:1
    Локомотив
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    17:30
    Энергомаш
    0:2
    Торпедо
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:00
    Тамбов
    0:0
    Рязань
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:00
    Зенит
    0:1
    Орел
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:30
    Авангард
    1:1
    Металлург Л
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:30
    Калуга
    2:1
    Арсенал-2
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    19:00
    Витязь
    0:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 1 тур
    20 июля, понедельник
    17:00
    Терек-2
    0:0
    МИТОС
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    17:00
    Машук-КМВ
    0:2
    Спартак-Нальчик
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    17:30
    Биолог-Новокубанск
    0:0
    Алания
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:00
    Афипс
    2:1
    Динамо
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:00
    Дружба
    0:3
    Черноморец
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 1 тур
    20 июля, понедельник
    17:00
    Амкар-Пермь
    0:1
    Краснодар
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    20:00
    Кубань (ЛФЛ)
    0:2
    Урал
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 1 тур
    20 июля, понедельник
    18:00
    Москва
    2:0
    Псков-747
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:00
    Знамя Труда
    1:0
    ЦРФСО
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:30
    Олимп-Долгопрудный
    1:1
    Строгино
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:30
    Волга
    4:2
    Коломна
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    18:30
    Текстильщик
    1:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    19:00
    Домодедово
    0:2
    Спартак К
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    19:00
    Химки
    1:0
    Сочи
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 1 тур
    20 июля, понедельник
    20:00
    Ольборг
    1:1
    Эсбьерг
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 16 тур
    20 июля, понедельник
    20:00
    Юргорден
    0:0
    Отвидаберг
    Матч завершен
    20 июля, понедельник
    20:00
    Хэкен
    3:3
    Хаммарбю
    Матч завершен
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