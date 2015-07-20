Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Носта - Ижевск
Носта - Ижевск: обзор матча 20 июля 2015
Носта
20.07.2015, понедельник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 1 тур
0 : 2
Завершен
Ижевск
11'
Б. Садыков
52'
М. Малаховский
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Носта - Ижевск
90'
Замена
А. Русских
️️️️
Б. Садыков
Замена
Д. Афанасьев
️️️️
Д. Опачев
79'
Желтая карточка
А. Салихов
70'
70'
Замена
А. Садыков
️️️️
П. Шадрин
Замена
Д. Олифиренко
️️️️
П. Галюкшев
67'
64'
Замена
Е. Ушаков
️️️️
М. Канаев
55'
Замена
А. Симанов
️️️️
А. Елисеев
52'
ГОЛ! 0:2!
М. Малаховский
50'
Желтая карточка
П. Шадрин
48'
Желтая карточка
А. Елисеев
Замена
Р. Халилуллов
️️️️
Н. Евграфов
46'
11'
ГОЛ! 0:1!
Б. Садыков
Желтая карточка
Н. Евграфов
10'
5'
Желтая карточка
Р. Семякин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Носта
1
Алексей Козлов
ВР
14
Валерий Сорокин
ЦЗ
20
Сергей Федотов
ЦЗ
6
Станислав Резников
ЦП
10
Павел Галюкшев
ЦП
37
Дмитрий Опачев
ЦП
11
Андрей Самойлов
ЦП
7
Александр Булановский
ЦП
7
Никита Евграфов
ЦП
27
Артур Салихов
ЦП
9
Виктор Карпухин
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
37
Лев Потапов
ЦЗ
17
Михаил Канаев
ОП
15
Марат Сафин
ЦП
18
Максим Малаховский
ЦП
62
Павел Шадрин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Носта
16
Антон Лабутин
ВР
6
Денис Олифиренко
ЦЗ
26
Артем Гордеев
ЦЗ
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
9
Дмитрий Афанасьев
ЦП
18
Дмитрий Подружко
ЦП
8
Роман Халилуллов
ЦФ
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
6
Айзат Садыков
ЦЗ
3
Денис Кибардин
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
37
Евгений Ушаков
ОП
29
Александр Русских
ЦФ
2-5-2-1
1
Козлов
14
Сорокин
20
Федотов
11
Самойлов
7
Булановский
7
Евграфов
27
Салихов
37
Опачев
10
Галюкшев
6
Резников
9
Карпухин
4-1-4-1
22
Воронин
27
Елисеев
44
Садыков
37
Потапов
13
Семякин
17
Канаев
7
Данилов
18
Малаховский
62
Шадрин
15
Сафин
13
Цыганцов
10
Галюкшев
6
Олифиренко
6
Олифиренко
10
Галюкшев
7
Евграфов
8
Халилуллов
8
Халилуллов
7
Евграфов
37
Опачев
9
Афанасьев
9
Афанасьев
37
Опачев
62
Шадрин
6
Садыков
6
Садыков
62
Шадрин
27
Елисеев
27
Симанов
27
Симанов
27
Елисеев
17
Канаев
37
Ушаков
37
Ушаков
17
Канаев
44
Садыков
29
Русских
29
Русских
44
Садыков
Остались в запасе
Носта
Ижевск
26
Артем Гордеев
ЦЗ
18
Дмитрий Подружко
ЦП
16
Антон Лабутин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
3
Денис Кибардин
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
26
Артем Гордеев
ЦЗ
18
Дмитрий Подружко
ЦП
16
Антон Лабутин
ВР
77
Исламжан Насыров
ЦЗ
Остались в запасе
3
Денис Кибардин
ЦЗ
30
Никита Медведев
ВР
Главный тренер
Дмитрий Емельянов
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Носта - Ижевск
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Оренбург-2
5 : 1
25.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Челябинск-2
0 : 0
18.10.2026
Носта
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Носта
2 : 1
11.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Урал-2
1 : 2
04.10.2026
Носта
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Носта
Ижевск
В России умирает еще один футбольный клуб
13 ноября
7
«Урал-2» – «Носта»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Рубин-2» – «Ижевск»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Носта» – «Оренбург-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Носта» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
В России умирает еще один футбольный клуб
13 ноября
7
«Урал-2» – «Носта»: кто победит в матче 6 тура Второй лиги Б 2026/2027
3 октября
«Носта» – «Оренбург-2»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Носта» – «Сокол»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Носта» – «Сокол»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
«Рубин-2» – «Ижевск»: кто победит в матче 5 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Ижевск» – «Торпедо Миасс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Ижевск» – «Торпедо Миасс»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Ижевск» – «Челябинск-2»: прогноз и ставки на матч 21 июня 2026 с коэффициентом 1.88
20 июня
«Химик» – «Ижевск»: прогноз и ставки на матч 14 июня 2026 с коэффициентом 1.55
13 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+