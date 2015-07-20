Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тосно - Зенит-2
Тосно - Зенит-2: обзор матча 20 июля 2015
Тосно
20.07.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 3 тур
1 : 2
Завершен
Зенит-2
34'
П. Голышев
26'
П. Киреенко
76'
П. Киреенко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тосно - Зенит-2
90'
+1
Желтая карточка
Д. Богаев
90'
+1
Замена
Д. Чистяков
️️️️
А. Евсеев
79'
Замена
А. Попов
️️️️
П. Киреенко
76'
ГОЛ! 1:2!
П. Киреенко
Замена
Д. Лаптев
️️️️
С. Прокофьев
72'
64'
Желтая карточка
И. Зуев
61'
Желтая карточка
К. Троянов
58'
Замена
А. Вяткин
️️️️
Д. Ткачук
40'
Замена
К. Троянов
️️️️
П. Долгов
ГОЛ! 1:1!
П. Голышев
34'
33'
Красная карточка
А. Иванов
Желтая карточка
А. Бочков
30'
26'
ГОЛ! 0:1!
П. Киреенко
Желтая карточка
П. Голышев
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тосно
1
Денис Книга
ВР
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
11
Станислав Прокофьев
ЦФ
Зенит-2
96
Игорь Обухов
ВР
55
Константин Лобов
ЛЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
13
Павел Киреенко
ЛВ
31
Денис Ткачук
ЛВ
88
Дмитрий Богаев
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
5
Вячеслав Зинков
ЦП
94
Алексей Евсеев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
91
Павел Долгов
ЦФ
Главный тренер
Владислав Радимов
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
10
Денис Лаптев
ЦФ
98
Владимир Ильин
ЦФ
Зенит-2
78
Александр Васютин
ВР
55
Артем Вяткин
ЦЗ
78
Дмитрий Чистяков
ЦЗ
79
Константин Троянов
ОП
47
Сергей Иванов
ЦП
18
Артем Попов
ПВ
43
Павел Назимов
ЦФ
3-1-4-2
1
Книга
29
Мищенко
40
Тимошин
5
Ковальчик
25
Бочков
9
Мухаметшин
8
Чиркин
3
Тетрашвили
10
Комков
11
Прокофьев
72
Голышев
2-5-2-1
96
Обухов
58
Зуев
55
Лобов
88
Богаев
5
Зинков
94
Евсеев
22
Иванов
18
Зырянов
13
Киреенко
31
Ткачук
91
Долгов
11
Прокофьев
10
Лаптев
10
Лаптев
11
Прокофьев
31
Ткачук
55
Вяткин
55
Вяткин
31
Ткачук
91
Долгов
79
Троянов
79
Троянов
91
Долгов
94
Евсеев
78
Чистяков
78
Чистяков
94
Евсеев
13
Киреенко
18
Попов
18
Попов
13
Киреенко
Остались в запасе
Тосно
Зенит-2
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
43
Павел Назимов
ЦФ
47
Сергей Иванов
ЦП
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
11
Андрей Пазин
ОП
98
Владимир Ильин
ЦФ
Остались в запасе
43
Павел Назимов
ЦФ
47
Сергей Иванов
ЦП
78
Александр Васютин
ВР
Главный тренер
Владислав Радимов
Статистика матча Тосно - Зенит-2
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Сельдяков
(Балашиха)
Стадион:
Кировец
Новости команд
Все
Тосно
Зенит-2
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
19 сентября
3
«Тосно» – «Череповец»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Тосно» – «Череповец»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Кировец-Восхождение» – «Тосно»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 июля 2026
29 июля
«Кировец» – «Тосно»: кто победит в матче первого раунда Кубка России 2026/2027
28 июля
«Анжи» и «Тосно» вернулись в число участников Кубка России
19 июня
4
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
3
Игрок «Зенита-2» повторил знаменитый гол Аршавина Левенцу из 2008 года
19 сентября
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+