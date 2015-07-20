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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Динамо Бр
Витязь - Динамо Бр: обзор матча 20 июля 2015
Витязь
20.07.2015, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Динамо Бр
90'
+1
Желтая карточка
Е. Синица
Желтая карточка
Н. Голуб
88'
83'
Замена
Д. Фролов
️️️️
С. Синяев
Желтая карточка
М. Кулешов
81'
Замена
Н. Голуб
️️️️
А. Киреев
77'
Замена
И. Борсяков
️️️️
А. Мирзоев
76'
70'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Д. Авраменко
Замена
М. Погонин
️️️️
Е. Воронин
65'
63'
Замена
Н. Бондарев
️️️️
А. Фомичев
37'
Замена
А. Сычев
️️️️
В. Толстых
35'
Желтая карточка
П. Томилин
29'
Пенальти не реализован!
С. Синяев
Желтая карточка
В. Исупов
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
25
Алексей Храпов
ЦЗ
15
Антон Новиков
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
94
Богдан Ващенко
ПЗ
35
Иван Енин
ОП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
8
Николай Кабаев
ЦП
7
Айдын Мирзоев
ЦП
22
Антон Киреев
АП
37
Евгений Воронин
ПВ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
35
Евгений Синица
ЦЗ
15
Виктор Толстых
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
23
Дмитрий Круговых
ЦЗ
20
Семен Хохин
ЦЗ
10
Михаил Погонин
ЦП
24
Иван Борсяков
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
42
Денис Имедадзе
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
32
Александр Сычев
ЦП
7
Никита Бондарев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
2
Владимир Семин
ЦФ
4-1-3-2
18
Исупов
25
Храпов
15
Новиков
17
Кулешов
94
Ващенко
35
Енин
99
Убайдулаев
8
Кабаев
7
Мирзоев
22
Киреев
37
Воронин
3-3-1-2
90
Мухин
35
Синица
15
Толстых
9
Фомичев
21
Ефременко
9
Имуллин
23
Томилин
4
Акопян
25
Синяев
12
Авраменко
7
Мирзоев
24
Борсяков
24
Борсяков
7
Мирзоев
37
Воронин
10
Погонин
10
Погонин
37
Воронин
22
Киреев
21
Голуб
21
Голуб
22
Киреев
12
Авраменко
20
Пикатов
20
Пикатов
12
Авраменко
15
Толстых
32
Сычев
32
Сычев
15
Толстых
9
Фомичев
7
Бондарев
7
Бондарев
9
Фомичев
25
Синяев
17
Фролов
17
Фролов
25
Синяев
Остались в запасе
Витязь
Динамо Бр
16
Александр Малыгин
ВР
23
Дмитрий Круговых
ЦЗ
20
Семен Хохин
ЦЗ
42
Денис Имедадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
2
Владимир Семин
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Остались в запасе
16
Александр Малыгин
ВР
23
Дмитрий Круговых
ЦЗ
20
Семен Хохин
ЦЗ
42
Денис Имедадзе
ЦФ
Остались в запасе
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
2
Владимир Семин
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Витязь - Динамо Бр
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Александр Добролюбов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
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