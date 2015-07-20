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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Тамбов - Рязань
Тамбов - Рязань: обзор матча 20 июля 2015
Тамбов
20.07.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 1 тур
0 : 0
Завершен
Рязань
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тамбов - Рязань
90'
Замена
О. Елисеев
️️️️
Э. Танделов
Замена
А. Архипов
️️️️
С. Гаранжа
81'
Желтая карточка
А. Часовских
79'
Замена
А. Часовских
️️️️
О. Чернышов
76'
Замена
И. Спицын
️️️️
А. Аверьянов
70'
68'
Замена
С. Авакян
️️️️
М. Гамзатов
Замена
М. Тыняный
️️️️
Р. Григорян
63'
50'
Замена
А. Скляров
️️️️
И. Миронов
43'
Желтая карточка
Ю. Кулешов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
25
Денис Поярков
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
95
Иван Миронов
ЦП
17
Эльбрус Танделов
ЦП
5
Василий Панев
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
Главный тренер
Гарник Авалян
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
18
Илья Спицын
ЦП
3
Михаил Тыняный
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
9
Артем Архипов
ЦФ
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
25
Олег Елисеев
ПЗ
8
Саргис Авакян
ЦП
42
Александр Скляров
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
23
Георгий Журавлев
ЦФ
3-5-2
1
Гавиловский
81
Зимулька
19
Михалев
22
Рыбин
11
Аверьянов
28
Григорян
31
Васильев
97
Гаранжа
21
Андреев
25
Поярков
7
Чернышов
4-5-1
16
Яковлев
24
Грушин
63
Фомин
4
Халиуллин
13
Гамзатов
17
Танделов
7
Шахназаров
9
Сиваев
40
Кулешов
5
Панев
95
Миронов
28
Григорян
3
Тыняный
3
Тыняный
28
Григорян
7
Чернышов
15
Часовских
15
Часовских
7
Чернышов
97
Гаранжа
9
Архипов
9
Архипов
97
Гаранжа
11
Аверьянов
18
Спицын
18
Спицын
11
Аверьянов
13
Гамзатов
8
Авакян
8
Авакян
13
Гамзатов
95
Миронов
42
Скляров
42
Скляров
95
Миронов
17
Танделов
25
Елисеев
25
Елисеев
17
Танделов
Остались в запасе
Тамбов
Рязань
20
Сергей Коротков
ЦЗ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
91
Сергей Зайцев
ЦФ
23
Георгий Журавлев
ЦФ
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Остались в запасе
20
Сергей Коротков
ЦЗ
4
Иван Лаврухин
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
Остались в запасе
91
Сергей Зайцев
ЦФ
23
Георгий Журавлев
ЦФ
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Статистика матча Тамбов - Рязань
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Сухой
(Люберцы)
Стадион:
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