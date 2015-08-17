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США. МЛС 2015 Таблица Сиэтл 4 : 0 Орландо Сити Матч завершен Филадельфия Юнион 3 : 3 Чикаго Файр Матч завершен

Бразилия. Серия А 2015 Таблица Гремио 2 : 1 Жоинвили Матч завершен Шапекоэнсе 2 : 1 Атлетико Минейро Матч завершен

Россия. ФНЛ (2015/2016) Таблица Луч 1 : 1 Спартак-2 Матч завершен СКА-Хабаровск 4 : 0 КАМАЗ Матч завершен Байкал 1 : 0 Енисей Матч завершен Томь 4 : 0 Армавир Матч завершен Оренбург 3 : 1 Тосно Матч завершен Тюмень 1 : 2 Факел Матч завершен Шинник 0 : 4 Арсенал Матч завершен Сокол 1 : 1 Балтика Матч завершен Волга 2 : 1 Сибирь Матч завершен Волгарь 0 : 3 Зенит-2 Матч завершен

Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016) Таблица Чертаново 0 : 1 Тамбов Матч завершен Арсенал-2 0 : 0 Металлург Л Матч завершен Зенит 1 : 0 Энергомаш Матч завершен Калуга 0 : 1 Рязань Матч завершен Авангард 1 : 0 Торпедо Матч завершен Динамо Бр 0 : 0 Локомотив Матч завершен Витязь 1 : 0 Орел Матч завершен

Беларусь. Высшая лига 2015 Таблица Славия-Мозырь 1 : 2 Торпедо-БелАЗ Матч завершен

Россия. Премьер-лига (2015/2016) Таблица Мордовия 0 : 1 Уфа Матч завершен

Италия. Кубок (2015/2016) Кьево 0 : 1 Салернитана Матч завершен Милан 2 : 0 Перуджа Матч завершен

Дания. Суперлига (2015/2016) Таблица Сендерийск 3 : 0 Хобро Матч завершен

Швеция. Аллсвенскан 2015 Хельсингборг 2 : 0 Хальмстад Матч завершен Фалькенберг 0 : 1 Хаммарбю Матч завершен Отвидаберг 1 : 1 Норрчепинг Матч завершен

Турция. Суперлига (2015/2016) Таблица Генчлербирлиги 2 : 3 Ризеспор Матч завершен

Португалия. Примейра (2015/2016) Таблица Пасуш де Феррейра 1 : 0 Академика Матч завершен

Англия. Премьер-лига (2015/2016) Таблица Ливерпуль 1 : 0 Борнмут Матч завершен