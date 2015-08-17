июль 2015
август 2015
Матчей пока что нет
США. МЛС 2015
Сиэтл
4 : 0
Орландо Сити
Матч завершен
Филадельфия Юнион
3 : 3
Чикаго Файр
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2015
Гремио
2 : 1
Жоинвили
Матч завершен
Шапекоэнсе
2 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016)
Луч
1 : 1
Спартак-2
Матч завершен
СКА-Хабаровск
4 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
Байкал
1 : 0
Енисей
Матч завершен
Томь
4 : 0
Армавир
Матч завершен
Оренбург
3 : 1
Тосно
Матч завершен
Тюмень
1 : 2
Факел
Матч завершен
Шинник
0 : 4
Арсенал
Матч завершен
Сокол
1 : 1
Балтика
Матч завершен
Волга
2 : 1
Сибирь
Матч завершен
Волгарь
0 : 3
Зенит-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016)
Чертаново
0 : 1
Тамбов
Матч завершен
Арсенал-2
0 : 0
Металлург Л
Матч завершен
Зенит
1 : 0
Энергомаш
Матч завершен
Калуга
0 : 1
Рязань
Матч завершен
Авангард
1 : 0
Торпедо
Матч завершен
Динамо Бр
0 : 0
Локомотив
Матч завершен
Витязь
1 : 0
Орел
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2015
Славия-Мозырь
1 : 2
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
Мордовия
0 : 1
Уфа
Матч завершен
Италия. Кубок (2015/2016)
Кьево
0 : 1
Салернитана
Матч завершен
Милан
2 : 0
Перуджа
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016)
Сендерийск
3 : 0
Хобро
Матч завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015
Хельсингборг
2 : 0
Хальмстад
Матч завершен
Фалькенберг
0 : 1
Хаммарбю
Матч завершен
Отвидаберг
1 : 1
Норрчепинг
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016)
Генчлербирлиги
2 : 3
Ризеспор
Матч завершен
Португалия. Примейра (2015/2016)
Пасуш де Феррейра
1 : 0
Академика
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
Ливерпуль
1 : 0
Борнмут
Матч завершен
Суперкубок Испании 2015
Барселона
1 : 1
Атлетик
Матч завершен