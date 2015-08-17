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Расписание матчей 17-08-2015

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июль 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
август 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
сентябрь 2015
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
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Матчей пока что нет
США. МЛС 2015 Таблица
17 августа, 00:00
Сиэтл
4 : 0
Орландо Сити
Матч завершен
17 августа, 02:00
Филадельфия Юнион
3 : 3
Чикаго Файр
Матч завершен
Бразилия. Серия А 2015 Таблица
17 августа, 00:30
Гремио
2 : 1
Жоинвили
Матч завершен
17 августа, 00:30
Шапекоэнсе
2 : 1
Атлетико Минейро
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016) Таблица
17 августа, 12:00
Луч
1 : 1
Спартак-2
Матч завершен
17 августа, 12:00
СКА-Хабаровск
4 : 0
КАМАЗ
Матч завершен
17 августа, 13:30
Байкал
1 : 0
Енисей
Матч завершен
17 августа, 16:00
Томь
4 : 0
Армавир
Матч завершен
17 августа, 17:00
Оренбург
3 : 1
Тосно
Матч завершен
17 августа, 17:00
Тюмень
1 : 2
Факел
Матч завершен
17 августа, 18:30
Шинник
0 : 4
Арсенал
Матч завершен
17 августа, 19:00
Сокол
1 : 1
Балтика
Матч завершен
17 августа, 19:00
Волга
2 : 1
Сибирь
Матч завершен
17 августа, 20:30
Волгарь
0 : 3
Зенит-2
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016) Таблица
17 августа, 17:00
Чертаново
0 : 1
Тамбов
Матч завершен
17 августа, 17:30
Арсенал-2
0 : 0
Металлург Л
Матч завершен
17 августа, 18:00
Зенит
1 : 0
Энергомаш
Матч завершен
17 августа, 18:00
Калуга
0 : 1
Рязань
Матч завершен
17 августа, 18:30
Авангард
1 : 0
Торпедо
Матч завершен
17 августа, 18:30
Динамо Бр
0 : 0
Локомотив
Матч завершен
17 августа, 19:00
Витязь
1 : 0
Орел
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2015 Таблица
17 августа, 17:30
Славия-Мозырь
1 : 2
Торпедо-БелАЗ
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2015/2016) Таблица
17 августа, 19:00
Мордовия
0 : 1
Уфа
Матч завершен
Италия. Кубок (2015/2016)
17 августа, 20:00
Кьево
0 : 1
Салернитана
Матч завершен
17 августа, 22:00
Милан
2 : 0
Перуджа
Матч завершен
Дания. Суперлига (2015/2016) Таблица
17 августа, 20:00
Сендерийск
3 : 0
Хобро
Матч завершен
Швеция. Аллсвенскан 2015
17 августа, 20:00
Хельсингборг
2 : 0
Хальмстад
Матч завершен
17 августа, 20:00
Фалькенберг
0 : 1
Хаммарбю
Матч завершен
17 августа, 20:00
Отвидаберг
1 : 1
Норрчепинг
Матч завершен
Турция. Суперлига (2015/2016) Таблица
17 августа, 22:00
Генчлербирлиги
2 : 3
Ризеспор
Матч завершен
Португалия. Примейра (2015/2016) Таблица
17 августа, 22:00
Пасуш де Феррейра
1 : 0
Академика
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2015/2016) Таблица
17 августа, 22:00
Ливерпуль
1 : 0
Борнмут
Матч завершен
Суперкубок Испании 2015
17 августа, 23:00
Барселона
1 : 1
Атлетик
Матч завершен
Россия
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