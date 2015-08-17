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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Торпедо
Авангард - Торпедо: обзор матча 17 августа 2015
Авангард
17.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
1 : 0
Завершен
Торпедо
69'
Р. Паштов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Торпедо
85'
Замена
Р. Тимохин
️️️️
К. Подкорытов
Замена
К. Пушкин
️️️️
А. Мотов
85'
75'
Замена
К. Павлов
️️️️
Ф. Дворецков
73'
Замена
Ю. Петраков
️️️️
В. Скородумов
72'
Пенальти не реализован!
Д. Соколов
Желтая карточка
П. Есиков
71'
70'
Замена
А. Степанов
️️️️
К. Кертанов
ГОЛ! 1:0!
Р. Паштов
69'
67'
Желтая карточка
С. Шустиков
Замена
П. Есиков
️️️️
Д. Сойников
54'
Замена
А. Носов
️️️️
Д. Мичуренков
54'
16'
Желтая карточка
В. Скородумов
Желтая карточка
Р. Паштов
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
22
Александр Войнов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
57
Денис Сойников
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Руслан Паштов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Артем Мотов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Сергей Тюпиков
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
27
Кирилл Пушкин
ЦП
7
Владимир Горчаков
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Торпедо
28
Николай Погребняк
ЦЗ
6
Константин Павлов
ЦП
77
Юрий Петраков
ПП
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
30
Александр Степанов
ЦФ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
3-2-2-1-2
90
Жидеев
22
Войнов
20
Кадушкин
53
Юрганов
19
Форопонов
71
Мастерной
57
Сойников
77
Паштов
17
Синяев
10
Мотов
19
Мичуренков
4-3-1-2
31
Багаутдинов
2
Шумейко
4
Ширяев
6
Шустиков
66
Ежов
57
Подкорытов
22
Дворецков
25
Соколов
18
Кертанов
67
Скородумов
77
Тюпиков
57
Сойников
15
Есиков
15
Есиков
57
Сойников
10
Мотов
27
Пушкин
27
Пушкин
10
Мотов
19
Мичуренков
11
Носов
11
Носов
19
Мичуренков
18
Кертанов
30
Степанов
30
Степанов
18
Кертанов
22
Дворецков
6
Павлов
6
Павлов
22
Дворецков
57
Подкорытов
45
Тимохин
45
Тимохин
57
Подкорытов
67
Скородумов
77
Петраков
77
Петраков
67
Скородумов
Остались в запасе
Авангард
Торпедо
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
16
Виктор Сулоев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
16
Виктор Сулоев
ВР
Остались в запасе
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Авангард - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Илья Тришин
(Балашиха)
Стадион:
Трудовые Резервы
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