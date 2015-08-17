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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Энергомаш
Зенит - Энергомаш: обзор матча 17 августа 2015
Зенит
17.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
1 : 0
Завершен
Энергомаш
61'
А. Хазов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Энергомаш
Желтая карточка
М. Лепский
90'
+1
Замена
Д. Булатов
️️️️
И. Бикчантаев
90'
Желтая карточка
А. Ревякин
85'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Маматюк
81'
Желтая карточка
П. Букиевский
78'
78'
Замена
Д. Дегтев
️️️️
А. Агеев
66'
Замена
Д. Самойлов
️️️️
Д. Белобаев
ГОЛ! 1:0!
А. Хазов
61'
56'
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Бурмистров
Замена
А. Адамян
️️️️
В. Еремеев
56'
55'
Желтая карточка
А. Самсонов
Желтая карточка
А. Хазов
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
94
Кирилл Муромцев
ЦЗ
99
Денис Барышников
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
71
Александр Егурнев
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
10
Андрей Маматюк
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
44
Артем Самсонов
ЛЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
27
Олег Калугин
ЦП
19
Александр Штыпула
ЦП
7
Сергей Тонких
ЦП
76
Александр Агеев
АП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
31
Артур Адамян
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
21
Денис Булатов
ЦФ
63
Максим Лепский
ЦФ
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
22
Денис Дегтев
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
4-4-2
16
Букиевский
13
Туктаров
99
Барышников
25
Ревякин
94
Муромцев
8
Еремеев
22
Кузнецов
10
Маматюк
71
Егурнев
16
Хазов
11
Бикчантаев
3-1-3-1-2
1
Рыжиков
28
Семейкин
2
Колесников
44
Самсонов
21
Белобаев
27
Калугин
19
Штыпула
7
Тонких
76
Агеев
10
Бурмистров
88
Фасхутдинов
11
Бикчантаев
21
Булатов
21
Булатов
11
Бикчантаев
10
Маматюк
63
Лепский
63
Лепский
10
Маматюк
8
Еремеев
31
Адамян
31
Адамян
8
Еремеев
21
Белобаев
15
Самойлов
15
Самойлов
21
Белобаев
76
Агеев
22
Дегтев
22
Дегтев
76
Агеев
10
Бурмистров
14
Сергеев
14
Сергеев
10
Бурмистров
Остались в запасе
Зенит
Энергомаш
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Сергей Филиппенков
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
Остались в запасе
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
2
Сероб Григорян
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Остались в запасе
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
8
Артем Польшин
ЦЗ
29
Михаил Меренков
ЦЗ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Статистика матча Зенит - Энергомаш
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Рыбаков
(Ульяновск)
Стадион:
Первомайский
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