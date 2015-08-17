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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Локомотив
Динамо Бр - Локомотив: обзор матча 17 августа 2015
Динамо Бр
17.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 5 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Локомотив
88'
Замена
А. Еремин
️️️️
И. Фатеев
Замена
Н. Бондаренко
️️️️
А. Акопян
86'
Желтая карточка
В. Толстых
85'
83'
Желтая карточка
А. Чикунов
80'
Замена
А. Стручков
️️️️
М. Белов
79'
Замена
И. Бороздин
️️️️
А. Середа
Замена
Д. Фролов
️️️️
А. Сычев
77'
Замена
Д. Пикатов
️️️️
Н. Имуллин
76'
Замена
А. Рыченков
️️️️
А. Фомичев
70'
Замена
А. Ефременко
️️️️
С. Гаврилов
67'
66'
Замена
В. Скрыпников
️️️️
А. Демида
64'
Желтая карточка
Д. Кожемякин
46'
Замена
А. Чикунов
️️️️
Я. Линда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
15
Виктор Толстых
ЦЗ
35
Евгений Синица
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
7
Никита Бондарев
ЦП
32
Александр Сычев
ЦП
2
Владимир Семин
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
64
Илья Баульчев
ЦЗ
12
Александр Васильев
ЦЗ
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
36
Игорь Фатеев
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
96
Янис Линда
ЦП
91
Алексей Демида
ЦФ
48
Сергей Чернышов
ЦФ
20
Антон Середа
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
21
Артур Ефременко
ЦЗ
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Стручков
ЦЗ
21
Игорь Бороздин
ЦП
6
Алексей Еремин
ЦП
15
Владислав Скрыпников
ЦП
5
Андрей Чикунов
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
3-3-3-1
90
Мухин
35
Синица
23
Томилин
9
Фомичев
15
Толстых
9
Имуллин
99
Гаврилов
4
Акопян
32
Сычев
7
Бондарев
2
Семин
3-1-3-3
16
Алфимов
64
Баульчев
12
Васильев
13
Кожемякин
92
Белов
36
Фатеев
9
Богатырев
96
Линда
20
Середа
48
Чернышов
91
Демида
32
Сычев
17
Фролов
17
Фролов
32
Сычев
4
Акопян
5
Бондаренко
5
Бондаренко
4
Акопян
9
Имуллин
20
Пикатов
20
Пикатов
9
Имуллин
9
Фомичев
20
Рыченков
20
Рыченков
9
Фомичев
99
Гаврилов
21
Ефременко
21
Ефременко
99
Гаврилов
92
Белов
17
Стручков
17
Стручков
92
Белов
20
Середа
21
Бороздин
21
Бороздин
20
Середа
36
Фатеев
6
Еремин
6
Еремин
36
Фатеев
91
Демида
15
Скрыпников
15
Скрыпников
91
Демида
96
Линда
5
Чикунов
5
Чикунов
96
Линда
Остались в запасе
Динамо Бр
Локомотив
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
7
Алан Муртазов
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Остались в запасе
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Остались в запасе
7
Алан Муртазов
ЦП
30
Дмитрий Кортнев
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Динамо Бр - Локомотив
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Информация о матче
Главный судья:
Денис Заботин
(Москва)
Стадион:
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