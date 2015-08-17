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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Тюмень - Факел
Тюмень - Факел: обзор матча 17 августа 2015
Тюмень
17.08.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
1 : 2
Завершен
Факел
32'
Х. Мамтов
24'
В. Шахов
48'
И. Альшин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тюмень - Факел
90'
+1
Замена
М. Бирюков
️️️️
А. Мурнин
89'
Желтая карточка
А. Саутин
87'
Замена
А. Заболотный
️️️️
Д. Коробов
81'
Замена
А. Дутов
️️️️
И. Альшин
Замена
И. Чудин
️️️️
Н. Теленков
62'
Замена
М. Маркин
️️️️
А. Пустозеров
53'
50'
Желтая карточка
М. Багаев
48'
ГОЛ! 1:2!
И. Альшин
Желтая карточка
С. Таказов
47'
Замена
А. Шляпкин
️️️️
А. Нежелев
46'
ГОЛ! 1:1!
Х. Мамтов
32'
Желтая карточка
В. Кичин
26'
24'
ГОЛ! 0:1!
В. Шахов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тюмень
35
Игорь Телков
ВР
2
Валерий Кичин
ЛЗ
30
Сослан Таказов
ЦЗ
4
Роман Локтионов
ЦЗ
19
Владимир Пономарев
ЦЗ
77
Андрей Павленко
ЦЗ
7
Анатолий Нежелев
ЦЗ
20
Никита Теленков
ЛП
4
Алексей Пустозеров
ЦП
4
Данил Кленкин
ЦП
9
Хасан Мамтов
ЦФ
Главный тренер
Александр Ивченко
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Дмитрий Тихий
ЦЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
23
Павел Могилевский
ЦЗ
7
Артем Бекетов
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Павел Гусев
Тюмень
35
Артем Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
72
Сергей Кошелев
ЦП
13
Алексей Шляпкин
ЦП
27
Иван Чудин
ЦП
93
Михаил Маркин
ЦФ
Факел
1
Антон Амельченко
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
6
Виктор Свежов
ЦП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
91
Антон Заболотный
ЦФ
3-2-3-1
35
Телков
19
Пономарев
77
Павленко
7
Нежелев
2
Кичин
4
Локтионов
20
Теленков
4
Кленкин
4
Пустозеров
9
Мамтов
4-4-2
1
Саутин
15
Тихий
29
Шахов
23
Могилевский
71
Багаев
10
Рылов
56
Гриднев
27
Мурнин
7
Бекетов
10
Альшин
7
Коробов
4
Пустозеров
93
Маркин
93
Маркин
4
Пустозеров
7
Нежелев
13
Шляпкин
13
Шляпкин
7
Нежелев
20
Теленков
27
Чудин
27
Чудин
20
Теленков
10
Альшин
66
Дутов
66
Дутов
10
Альшин
27
Мурнин
17
Бирюков
17
Бирюков
27
Мурнин
7
Коробов
91
Заболотный
91
Заболотный
7
Коробов
Остались в запасе
Тюмень
Факел
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Главный тренер
Александр Ивченко
1
Антон Амельченко
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
72
Сергей Кошелев
ЦП
35
Артем Смирнов
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
90
Павел Шакуро
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
6
Виктор Свежов
ЦП
Главный тренер
Александр Ивченко
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча Тюмень - Факел
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Тюмень
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Иртыш
1 : 2
10.10.2026
Тюмень
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Тюмень
0 : 1
03.10.2026
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Торпедо Миасс
2 : 0
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- : -
21.11.2026
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Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Геолог
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