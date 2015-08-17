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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Оренбург - Тосно
Оренбург - Тосно: обзор матча 17 августа 2015
Оренбург
17.08.2015, понедельник, 17:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
3 : 1
Завершен
Тосно
42'
И. Маркелов
45'
И. Маркелов
50'
Д. Андреев
90'
В. Ильин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Оренбург - Тосно
90'
ГОЛ! 3:1!
В. Ильин
Замена
С. Бреев
️️️️
Р. Воробьев
77'
Замена
И. Коронов
️️️️
И. Маркелов
73'
Замена
А. Кобялко
️️️️
А. Делькин
67'
63'
Замена
Г. Тетрашвили
️️️️
М. Ковальчик
Замена
А. Друзин
️️️️
М. Шогенов
62'
60'
Замена
В. Ильин
️️️️
М. Астафьев
53'
Замена
Д. Лаптев
️️️️
А. Бочков
ГОЛ! 3:0!
Д. Андреев
50'
ГОЛ! 2:0!
И. Маркелов
45'
ГОЛ! 1:0!
И. Маркелов
42'
Желтая карточка
А. Малых
38'
20'
Желтая карточка
М. Астафьев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оренбург
98
Дмитрий Абакумов
ВР
2
Владимир Полуяхтов
ЛЗ
58
Адесойе Ойеволе
ЦЗ
15
Дмитрий Андреев
ЦЗ
10
Владимир Парняков
ЦЗ
12
Андрей Малых
ПЗ
88
Иван Маркелов
ЛВ
8
Вадим Афонин
ОП
8
Марат Шогенов
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
90
Артем Делькин
ЦФ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Тосно
1
Денис Книга
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
25
Андрей Бочков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
8
Григорий Чиркин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
4
Максим Астафьев
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Оренбург
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
23
Сергей Бреев
ЦП
30
Алексей Друзин
ЦП
14
Игорь Коронов
ПП
22
Антон Кобялко
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
3
Гурам Тетрашвили
ЦП
98
Владимир Ильин
ЦФ
10
Денис Лаптев
ЦФ
3-3-2-1-1
98
Абакумов
58
Ойеволе
15
Андреев
10
Парняков
2
Полуяхтов
8
Афонин
12
Малых
8
Шогенов
84
Воробьев
88
Маркелов
90
Делькин
4-2-3-1
1
Книга
5
Ковальчик
29
Мищенко
25
Смирнов
2
Аравин
25
Бочков
11
Пазин
4
Астафьев
8
Чиркин
10
Комков
72
Голышев
84
Воробьев
23
Бреев
23
Бреев
84
Воробьев
8
Шогенов
30
Друзин
30
Друзин
8
Шогенов
88
Маркелов
14
Коронов
14
Коронов
88
Маркелов
90
Делькин
22
Кобялко
22
Кобялко
90
Делькин
5
Ковальчик
3
Тетрашвили
3
Тетрашвили
5
Ковальчик
4
Астафьев
98
Ильин
98
Ильин
4
Астафьев
25
Бочков
10
Лаптев
10
Лаптев
25
Бочков
Остались в запасе
Оренбург
Тосно
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
Главный тренер
Роберт Евдокимов
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
Остались в запасе
70
Дмитрий Кабутов
ПЗ
9
Александр Руденко
ВР
26
Фарход Васиев
ЛЗ
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
40
Никита Тимошин
ЦЗ
87
Иван Максимов
ЛП
23
Станислав Причиненко
ЛП
Главный тренер
Роберт Евдокимов
Статистика матча Оренбург - Тосно
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
Оренбург
2 : 1
28.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Родина
2 : 2
19.10.2026
Оренбург
Тосно
Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
Череповец
Россия. Кубок, 1/32 финала
Кировец-Восхождение
0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Уфа
5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Куликов
(Саранск)
Стадион:
Газовик
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