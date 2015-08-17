Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волга - Cибирь
Волга - Cибирь: обзор матча 17 августа 2015
Волга
17.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. ФНЛ, 7 тур
2 : 1
Завершен
Cибирь
13'
Н. Саталкин
88'
А. Козлов
26'
Е. Чеботару
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Cибирь
ГОЛ! 2:1!
А. Козлов
88'
Желтая карточка
Н. Замалиев
85'
80'
Замена
А. Макаренко
️️️️
А. Дышеков
Замена
И. Лукьянов
️️️️
К. Маляров
78'
Замена
А. Козлов
️️️️
Н. Саталкин
68'
Желтая карточка
И. Петров
67'
64'
Замена
А. Гладышев
️️️️
Р. Беляев
Замена
И. Кухарчук
️️️️
М. Костюков
46'
Замена
А. Буйволов
️️️️
А. Пасько
46'
Желтая карточка
М. Костюков
33'
32'
Желтая карточка
А. Иванов
26'
ГОЛ! 1:1!
Е. Чеботару
ГОЛ! 1:0!
Н. Саталкин
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
25
Артур Нигматуллин
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
3
Артем Пасько
ЦЗ
7
Кирилл Маляров
ПЗ
6
Дмитрий Полянин
ПЗ
13
Наиль Замалиев
ЦП
10
Илья Петров
ЦП
15
Дмитрий Маляка
ЦП
87
Никита Саталкин
АП
31
Леандро
ПП
77
Михаил Костюков
ПВ
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
99
Максим Житнев
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
7
Роман Беляев
ЦФ
Волга
1
Денис Вавилин
ВР
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
15
Росин Колев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
44
Илья Кухарчук
ПВ
32
Андрей Козлов
ЦФ
9
Иван Лукьянов
ЦФ
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
5
Алексей Гладышев
ЛП
8
Александр Макаренко
ЦП
52
Евгений Зиновьев
ПП
4-4-2
25
Нигматуллин
7
Маляров
77
Прошин
3
Пасько
6
Полянин
13
Замалиев
10
Петров
15
Маляка
31
Леандро
87
Саталкин
77
Костюков
4-1-4-1
22
Цыган
28
Магаль
59
Иванов
4
Выходил
5
Головатенко
33
Дышеков
99
Житнев
9
Нагибин
37
Чеботару
83
Харитонов
7
Беляев
3
Пасько
25
Буйволов
25
Буйволов
3
Пасько
77
Костюков
44
Кухарчук
44
Кухарчук
77
Костюков
87
Саталкин
32
Козлов
32
Козлов
87
Саталкин
7
Маляров
9
Лукьянов
9
Лукьянов
7
Маляров
7
Беляев
5
Гладышев
5
Гладышев
7
Беляев
33
Дышеков
8
Макаренко
8
Макаренко
33
Дышеков
Остались в запасе
Волга
Cибирь
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
15
Росин Колев
ЦЗ
18
Эдуард Суханов
ОП
Остались в запасе
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
Статистика матча Волга - Cибирь
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сараев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Локомотив
Новости команд
Все
Волга
Cибирь
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Бывший защитник «Волги» назвал причину изменений в судьбе Сапогова
2023.12.20 08:30
Медиаклуб ведет переговоры с Сапоговым
2023.11.22 12:44
Экс-игрок «Волги» задержан за похищение человека, разбой и вымогательство
2023.09.28 17:33
Умер экс-форвард «Волги» Шелтон. Ему было 35 лет
2021.01.23 09:35
4
Сычев: «Полтора года тянулись долги «Волги»
2017.07.28 10:17
«Не сошлись в ценнике». Левандовски в 2007 году мог перейти в «Сибирь»
2022.06.21 16:34
3
Фаната «Сибири» посадили на 8,5 лет за убийство болельщика «Енисея». Его мать уверена, что виновен другой
2019.08.13 13:29
2
ФНЛ. «Нижний Новгород» победил «Мордовию» и сыграет в стыковых матчах за выход в РПЛ
2019.05.25 16:58
4
ФНЛ. «Тамбов» и «Спартак-2» сыграли вничью, «Сочи» победил «Томь»
2019.04.28 16:58
1
ФНЛ. «Сочи» победил «Луч» и приблизился к «Тамбову» на расстояние одного очка
2019.04.24 17:59
4
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+