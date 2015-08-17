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Расписание матчей
Италия. Кубок
Кьево - Салернитана
Кьево - Салернитана: обзор матча 17 августа 2015
Кьево
17.08.2015, понедельник, 20:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
0 : 1
Завершен
Салернитана
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Кьево - Салернитана
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Салернитана
Италия. Серия В, 34 тур
Циттаделла
0 : 2
13.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 38 тур
Сампдория
1 : 0
09.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 37 тур
Салернитана
2 : 0
04.05.2025
Мантова
Италия. Серия В, 36 тур
Специя
2 : 0
01.05.2025
Салернитана
Италия. Серия В, 35 тур
Салернитана
3 : 1
25.04.2025
Козенца
Информация о матче
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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Кьево
Салернитана
Дуглас Коста нашел новую команду в Италии
17 января
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2024.05.12 15:20
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17 января
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2021.08.22 16:45
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«Кьево» лишен профессионального статуса. Клубу 92 года
2021.07.27 07:32
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2020.08.01 09:35
Серия А. «Милан» к 87-й минуте вел 3:1 против последней команды, но не победил (3:3)
2024.05.25 23:46
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2024.05.12 21:03
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2024.05.12 15:20
«Ювентус» – «Салернитана»: прогноз на матч 36 тура итальянской Серии А, 12 мая
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2024.05.06 20:59
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