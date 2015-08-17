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Расписание матчей
Италия. Кубок
Милан - Перуджа
Милан - Перуджа: обзор матча 17 августа 2015
Милан
17.08.2015, понедельник, 22:00
Италия. Кубок, 1/32 финала
2 : 0
Завершен
Перуджа
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Милан - Перуджа
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Милан
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Милан
- : -
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25.10.2026
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14.01.2020
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Италия. Кубок, 1/16 финала
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1 : 2
04.12.2019
Перуджа
Информация о матче
Стадион:
Джузеппе Меацца
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