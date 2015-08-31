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    Расписание матчей 31-08-2015

    июль 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2
    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2015, 21 тур
    31 августа, понедельник
    00:30
    Крузейро
    0:1
    Сантос
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    00:30
    Атлетико Паранаэнсе
    3:0
    Гойас
    Матч завершен
    США. МЛС 2015
    31 августа, понедельник
    02:00
    Нью-Йорк Ред Буллз
    3:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2015/2016), 1 тур
    31 августа, понедельник
    04:00
    Тонга
    0:3
    Острова Кука
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    06:30
    Самоа
    3:2
    Американское Самоа
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 9 тур
    31 августа, понедельник
    12:00
    Луч
    1:0
    Байкал
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    12:00
    СКА-Хабаровск
    0:1
    Факел
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    15:00
    Енисей
    0:2
    Арсенал
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    16:00
    Сибирь
    1:0
    Балтика
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    17:00
    Оренбург
    2:0
    Армавир
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    18:30
    Волгарь
    1:0
    Тосно
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    19:00
    Волга
    2:1
    КАМАЗ
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    20:30
    Шинник
    0:1
    Томь
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 7 тур
    31 августа, понедельник
    14:00
    Арсенал-2
    2:1
    Орел
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    17:00
    Чертаново
    1:2
    Энергомаш
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    18:00
    Калуга
    1:1
    Тамбов
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    18:00
    Динамо Бр
    2:0
    Рязань
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    18:00
    Металлург Л
    0:0
    Локомотив
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    18:30
    Авангард
    2:3
    Зенит
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    19:00
    Витязь
    0:1
    Торпедо
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 18 тур
    31 августа, понедельник
    18:00
    Динамо
    1:1
    Минск
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    20:00
    БАТЭ
    1:0
    Белшина
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 3 тур
    31 августа, понедельник
    21:00
    Белененсеш
    1:1
    Маритиму
    Матч завершен
    31 августа, понедельник
    23:00
    Униан Мадейра
    0:0
    Витория Гимараеш
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2015/2016), 2 тур
    31 августа, понедельник
    21:30
    Платаниас
    1:2
    Атромитос
    Матч завершен
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