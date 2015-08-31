июль 2015
август 2015
Бразилия. Серия А 2015, 21 тур
США. МЛС 2015
31 августа, понедельник
02:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2015/2016), 1 тур
31 августа, понедельник
04:00
Матч завершен
31 августа, понедельник
06:30
Матч завершен
Россия. ФНЛ (2015/2016), 9 тур
31 августа, понедельник
12:00
Матч завершен
Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 7 тур
31 августа, понедельник
18:00
Матч завершен
Беларусь. Высшая лига 2015, 18 тур
Португалия. Примейра (2015/2016), 3 тур
31 августа, понедельник
21:00
Матч завершен
31 августа, понедельник
23:00
Матч завершен
Греция. Суперлига (2015/2016), 2 тур