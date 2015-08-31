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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Тосно
Волгарь - Тосно: обзор матча 31 августа 2015
Волгарь
31.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 0
Завершен
Тосно
41'
О. Алейник
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волгарь - Тосно
Желтая карточка
С. Терехов
87'
Желтая карточка
С. Веркашанский
86'
Желтая карточка
Б. Петрович
85'
84'
Замена
Р. Мухаметшин
️️️️
А. Бочков
76'
Замена
Д. Прошин
️️️️
М. Смирнов
Замена
Т. Букия
️️️️
О. Алейник
74'
71'
Замена
В. Ильин
️️️️
П. Голышев
Замена
С. Веркашанский
️️️️
А. Алхазов
67'
Замена
Р. Газзаев
️️️️
М. Яковлев
65'
58'
Замена
М. Комков
️️️️
М. Астафьев
Замена
А. Болонин
️️️️
А. Сутормин
56'
Желтая карточка
А. Сутормин
45'
ГОЛ! 1:0!
О. Алейник
41'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волгарь
71
Станислав Бучнев
ВР
32
Сергей Терехов
ЛЗ
28
Азат Байрыев
ЦЗ
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
7
Эльбрус Зураев
ПЗ
11
Алексей Сутормин
ПЗ
34
Олег Алейник
ЛП
9
Максим Яковлев
ЦП
11
Бранимир Петрович
ЦП
10
Иванс Лукьяновс
ЦП
13
Александр Алхазов
ЦФ
Тосно
1
Денис Книга
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
40
Никита Тимошин
ЦЗ
29
Михаил Мищенко
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
23
Станислав Причиненко
ЛП
25
Андрей Бочков
ОП
11
Андрей Пазин
ОП
4
Максим Астафьев
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Волгарь
88
Степан Сикач
ВР
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
11
Александр Болонин
ЛВ
9
Сергей Веркашанский
ЦП
10
Темури Букия
ЦП
10
Руслан Газзаев
ЦП
99
Михаил Жабкин
ЦФ
Тосно
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
9
Рустем Мухаметшин
ЛП
14
Дмитрий Прошин
ЦП
10
Михаил Комков
ПП
98
Владимир Ильин
ЦФ
3-2-4-1
71
Бучнев
7
Зураев
28
Байрыев
13
Иванов
32
Терехов
11
Сутормин
34
Алейник
11
Петрович
10
Лукьяновс
9
Яковлев
13
Алхазов
4-2-2-2
1
Книга
40
Тимошин
29
Мищенко
25
Смирнов
2
Аравин
25
Бочков
11
Пазин
4
Астафьев
23
Причиненко
39
Михалев
72
Голышев
13
Алхазов
9
Веркашанский
9
Веркашанский
13
Алхазов
34
Алейник
10
Букия
10
Букия
34
Алейник
9
Яковлев
10
Газзаев
10
Газзаев
9
Яковлев
11
Сутормин
11
Болонин
11
Болонин
11
Сутормин
25
Смирнов
14
Прошин
14
Прошин
25
Смирнов
25
Бочков
9
Мухаметшин
9
Мухаметшин
25
Бочков
4
Астафьев
10
Комков
10
Комков
4
Астафьев
72
Голышев
98
Ильин
98
Ильин
72
Голышев
Остались в запасе
Волгарь
Тосно
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Остались в запасе
5
Аслан Таутиев
ЦЗ
99
Михаил Жабкин
ЦФ
88
Степан Сикач
ВР
Остались в запасе
1
Эдуард Байчора
ВР
5
Марцин Ковальчик
ПЗ
Статистика матча Волгарь - Тосно
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Волгарь
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2 : 0
08.11.2026
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Калуга
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24.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
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1 : 1
18.10.2026
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Россия. Кубок, 1/16 финала
Тосно
0 : 0
12.08.2026
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Россия. Кубок, 1/32 финала
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0 : 3
29.07.2026
Тосно
Россия. Премьер-лига, 30 тур
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5 : 0
13.05.2018
Тосно
Россия. Кубок, Финал
Тосно
2 : 1
09.05.2018
Авангард
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Тосно
1 : 2
05.05.2018
Динамо
Информация о матче
Главный судья:
Евгений Турбин
(Дмитров)
Стадион:
Центральный
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