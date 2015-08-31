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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Cибирь - Балтика
Cибирь - Балтика: обзор матча 31 августа 2015
Cибирь
31.08.2015, понедельник, 16:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
1 : 0
Завершен
Балтика
48'
М. Житнев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Cибирь - Балтика
Замена
В. Ларенц
️️️️
А. Дышеков
90'
Замена
Д. Скороходов
️️️️
А. Харитонов
78'
74'
Замена
Н. Чхапелия
️️️️
А. Сердюк
Замена
А. Гладышев
️️️️
И. Нагибин
60'
Желтая карточка
А. Иванов
56'
ГОЛ! 1:0!
М. Житнев
48'
47'
Желтая карточка
Е. Цимбал
46'
Замена
В. Земченков
️️️️
А. Алексеев
21'
Желтая карточка
А. Сердюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Cибирь
22
Николай Цыган
ВР
5
Виктор Головатенко
ЛЗ
59
Андрей Иванов
ЛЗ
4
Томаш Выходил
ЦЗ
28
Руслан Магаль
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
33
Аслан Дышеков
ОП
8
Александр Макаренко
ЦП
9
Иван Нагибин
ЦП
37
Евгений Чеботару
ЦП
99
Максим Житнев
ЦП
Балтика
1
Алексей Рогачев
ВР
17
Артем Макарчук
ЛЗ
39
Валерий Сармонт
ЦЗ
68
Виталий Запрудских
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
93
Виталий Каленкович
ЛП
10
Ишхан Гелоян
ЛВ
64
Олег Ланин
ОП
8
Евгений Цимбал
ОП
7
Артем Сердюк
ЦФ
22
Алексей Алексеев
ЦФ
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Cибирь
20
Даниил Авдюшкин
ВР
44
Вячеслав Ларенц
ЛЗ
3
Максим Плопа
ЦЗ
5
Алексей Гладышев
ЛП
32
Денис Скороходов
ЛП
52
Евгений Зиновьев
ПП
98
Ильмир Якупов
ЦФ
Балтика
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
23
Виктор Земченков
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Ника Чхапелия
ЦП
33
Максим Волков
ЦП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
4-1-5
22
Цыган
59
Иванов
5
Головатенко
4
Выходил
28
Магаль
33
Дышеков
83
Харитонов
9
Нагибин
37
Чеботару
99
Житнев
8
Макаренко
4-2-1-1-2
1
Рогачев
39
Сармонт
68
Запрудских
4
Овсиенко
17
Макарчук
64
Ланин
8
Цимбал
93
Каленкович
10
Гелоян
22
Алексеев
7
Сердюк
33
Дышеков
44
Ларенц
44
Ларенц
33
Дышеков
9
Нагибин
5
Гладышев
5
Гладышев
9
Нагибин
83
Харитонов
32
Скороходов
32
Скороходов
83
Харитонов
7
Сердюк
7
Чхапелия
7
Чхапелия
7
Сердюк
22
Алексеев
23
Земченков
23
Земченков
22
Алексеев
Остались в запасе
Cибирь
Балтика
98
Ильмир Якупов
ЦФ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
52
Евгений Зиновьев
ПП
76
Григорий Постаногов
ЦФ
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Остались в запасе
98
Ильмир Якупов
ЦФ
20
Даниил Авдюшкин
ВР
3
Максим Плопа
ЦЗ
52
Евгений Зиновьев
ПП
Остались в запасе
76
Григорий Постаногов
ЦФ
16
Михаил Барановский
ВР
13
Виталий Тимофеев
ПЗ
5
Артур Рябокобыленко
ОП
33
Максим Волков
ЦП
Главный тренер
Хазрет Дышеков
Статистика матча Cибирь - Балтика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Cибирь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Cибирь
0 : 0
25.05.2019
Краснодар-2
Россия. ФНЛ, 37 тур
Cибирь
1 : 0
19.05.2019
Авангард
Россия. ФНЛ, 36 тур
Армавир
0 : 1
11.05.2019
Cибирь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Cибирь
0 : 1
04.05.2019
Сочи
Россия. ФНЛ, 34 тур
Нижний Новгород
1 : 0
28.04.2019
Cибирь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Николай Волошин
(Смоленск)
Стадион:
Спартак
Новости команд
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