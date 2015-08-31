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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Динамо Бр - Рязань
Динамо Бр - Рязань: обзор матча 31 августа 2015
Динамо Бр
31.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
2 : 0
Завершен
Рязань
27'
В. Семин
90+1'
Д. Фролов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо Бр - Рязань
Желтая карточка
Н. Имуллин
90'
+1
ГОЛ! 2:0!
Д. Фролов
90'
+1
Замена
Д. Фролов
️️️️
А. Сальников
90'
87'
Желтая карточка
М. Гамзатов
Желтая карточка
Д. Авраменко
78'
Замена
А. Сычев
️️️️
Д. Авраменко
78'
Желтая карточка
А. Акопян
76'
Замена
А. Рыченков
️️️️
В. Семин
72'
71'
Замена
С. Зайцев
️️️️
А. Сиваев
67'
Замена
М. Гамзатов
️️️️
А. Грушин
53'
Желтая карточка
А. Грушин
46'
Замена
А. Антипенко
️️️️
С. Авакян
Замена
Н. Бондарев
️️️️
А. Фомичев
41'
32'
Желтая карточка
Р. Халиуллин
ГОЛ! 1:0!
В. Семин
27'
Желтая карточка
А. Сальников
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
35
Евгений Синица
ЦЗ
5
Никита Бондаренко
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
2
Владимир Семин
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
47
Андрей Сальников
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Рязань
16
Виталий Яковлев
ВР
4
Рустем Халиуллин
ЦЗ
63
Александр Фомин
ЦЗ
24
Александр Грушин
ЦЗ
25
Олег Елисеев
ПЗ
8
Саргис Авакян
ЦП
5
Василий Панев
ЦП
40
Юрий Кулешов
ЦП
9
Артем Сиваев
ЦП
7
Артур Шахназаров
ЦП
23
Георгий Журавлев
ЦФ
Главный тренер
Гарник Авалян
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
32
Александр Сычев
ЦП
7
Никита Бондарев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
17
Денис Фролов
ЦФ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
Рязань
27
Сергей Правкин
ВР
13
Маханур Гамзатов
ЦЗ
31
Игорь Нехов
ЦЗ
38
Дмитрий Митин
ЦП
91
Сергей Зайцев
ЦФ
19
Александр Антипенко
ЦФ
3-3-1-3
90
Мухин
35
Синица
5
Бондаренко
9
Фомичев
23
Томилин
9
Имуллин
21
Ефременко
4
Акопян
47
Сальников
12
Авраменко
2
Семин
4-5-1
16
Яковлев
25
Елисеев
63
Фомин
24
Грушин
4
Халиуллин
8
Авакян
40
Кулешов
9
Сиваев
7
Шахназаров
5
Панев
23
Журавлев
12
Авраменко
32
Сычев
32
Сычев
12
Авраменко
9
Фомичев
7
Бондарев
7
Бондарев
9
Фомичев
47
Сальников
17
Фролов
17
Фролов
47
Сальников
2
Семин
20
Рыченков
20
Рыченков
2
Семин
24
Грушин
13
Гамзатов
13
Гамзатов
24
Грушин
9
Сиваев
91
Зайцев
91
Зайцев
9
Сиваев
8
Авакян
19
Антипенко
19
Антипенко
8
Авакян
Остались в запасе
Динамо Бр
Рязань
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
31
Игорь Нехов
ЦЗ
38
Дмитрий Митин
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Гарник Авалян
Остались в запасе
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
14
Вадим Карпов
ВР
Остались в запасе
31
Игорь Нехов
ЦЗ
38
Дмитрий Митин
ЦП
27
Сергей Правкин
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Главный тренер
Гарник Авалян
Статистика матча Динамо Бр - Рязань
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
СКА-Хабаровск-2
3 : 1
25.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Рязань
1 : 0
17.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Спартак Т
0 : 0
10.10.2026
Рязань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Чебан
(Москва)
Стадион:
Динамо
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