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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Калуга - Тамбов
Калуга - Тамбов: обзор матча 31 августа 2015
Калуга
31.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
1 : 1
Завершен
Тамбов
70'
Е. Лямцев
80'
Н. Андреев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Калуга - Тамбов
90'
Замена
В. Свистунов
️️️️
О. Чернышов
Замена
А. Ерохин
️️️️
Д. Баранов
90'
Желтая карточка
С. Храпов
88'
Замена
Д. Семин
️️️️
А. Оганесян
88'
80'
ГОЛ! 1:1!
Н. Андреев
73'
Замена
А. Часовских
️️️️
Р. Григорян
ГОЛ! 1:0!
Е. Лямцев
70'
65'
Замена
С. Гаранжа
️️️️
А. Архипов
Замена
Н. Емельянов
️️️️
Е. Лосев
58'
Замена
Е. Лямцев
️️️️
С. Анохин
55'
Желтая карточка
А. Оганесян
24'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Калуга
22
Максим Блинов
ВР
48
Виктор Коноплев
ЦЗ
2
Сергей Храпов
ЦЗ
55
Владислав Крючков
ЦЗ
28
Арсен Оганесян
ЛП
11
Александр Скворцов
ОП
13
Дмитрий Баранов
ЦП
10
Владислав Сысуев
ЦП
33
Артем Махота
АП
9
Евгений Лосев
ЦФ
10
Сергей Анохин
ЦФ
Главный тренер
Виталий Сафронов
Тамбов
1
Даниил Гавиловский
ВР
81
Константин Зимулька
ЦЗ
19
Алексей Михалев
ЦЗ
22
Алексей Рыбин
ПЗ
18
Илья Спицын
ЦП
28
Роман Григорян
ЦП
25
Денис Поярков
ЦП
31
Сергей Васильев
ЦП
21
Никита Андреев
ПП
7
Олег Чернышов
ПВ
9
Артем Архипов
ЦФ
Калуга
40
Алексей Чернов
ВР
14
Анатолий Семкин
ОП
25
Никита Емельянов
ЦП
77
Александр Немыченков
ЦП
88
Александр Ерохин
ЦФ
7
Денис Семин
ЦФ
20
Евгений Лямцев
ЦФ
Тамбов
81
Олег Смирнов
ВР
20
Сергей Коротков
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
11
Алексей Аверьянов
ЛП
97
Сергей Гаранжа
ЦП
68
Виктор Свистунов
ЦФ
15
Андрей Часовских
ЦФ
3-1-3-1-2
22
Блинов
48
Коноплев
2
Храпов
55
Крючков
11
Скворцов
28
Оганесян
10
Сысуев
13
Баранов
33
Махота
10
Анохин
9
Лосев
3-5-1-1
1
Гавиловский
22
Рыбин
19
Михалев
81
Зимулька
21
Андреев
28
Григорян
25
Поярков
31
Васильев
18
Спицын
7
Чернышов
9
Архипов
13
Баранов
88
Ерохин
88
Ерохин
13
Баранов
28
Оганесян
7
Семин
7
Семин
28
Оганесян
9
Лосев
25
Емельянов
25
Емельянов
9
Лосев
10
Анохин
20
Лямцев
20
Лямцев
10
Анохин
7
Чернышов
68
Свистунов
68
Свистунов
7
Чернышов
28
Григорян
15
Часовских
15
Часовских
28
Григорян
9
Архипов
97
Гаранжа
97
Гаранжа
9
Архипов
Остались в запасе
Калуга
Тамбов
14
Анатолий Семкин
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
Главный тренер
Виталий Сафронов
20
Сергей Коротков
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
Остались в запасе
14
Анатолий Семкин
ОП
77
Александр Немыченков
ЦП
40
Алексей Чернов
ВР
Остались в запасе
20
Сергей Коротков
ЦЗ
3
Святослав Шабанов
ЦЗ
81
Олег Смирнов
ВР
11
Алексей Аверьянов
ЛП
Главный тренер
Виталий Сафронов
Статистика матча Калуга - Тамбов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Калуга
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Калуга
1 : 2
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18.10.2026
Калуга
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Россия. Премьер-лига, 30 тур
Тамбов
1 : 5
16.05.2021
Зенит
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Ахмат
3 : 1
07.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
2 : 0
02.05.2021
Тамбов
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Тамбов
2 : 5
24.04.2021
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Арсенал
4 : 0
18.04.2021
Тамбов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Чернецов
(Смоленск)
Стадион:
Арена Анненки
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