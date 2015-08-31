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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Металлург Л - Локомотив
Металлург Л - Локомотив: обзор матча 31 августа 2015
Металлург Л
31.08.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
0 : 0
Завершен
Локомотив
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Локомотив
90'
+1
Желтая карточка
Д. Агапцев
Желтая карточка
С. Белоусов
90'
+1
Замена
А. Титов
️️️️
Р. Ахвледиани
90'
Желтая карточка
М. Большаков
89'
85'
Замена
А. Васильев
️️️️
И. Баульчев
82'
Замена
М. Белов
️️️️
А. Муртазов
79'
Желтая карточка
А. Муртазов
Замена
М. Большаков
️️️️
Р. Тимохин
79'
Замена
Г. Подковыров
️️️️
Е. Фролов
76'
Замена
И. Молтенинов
️️️️
А. Овчинников
73'
Замена
С. Белоусов
️️️️
Н. Иванников
71'
63'
Замена
Д. Агапцев
️️️️
А. Середа
53'
Замена
А. Еремин
️️️️
А. Подымов
45'
Желтая карточка
Д. Кожемякин
Желтая карточка
А. Овчинников
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Металлург Л
16
Александр Кобзев
ВР
2
Константин Титов
ЦЗ
22
Олег Кожемякин
ЦЗ
24
Кирилл Гоцук
ЦЗ
13
Роман Еремеев
ЦП
29
Евгений Фролов
ЦП
5
Александр Викторов
ЦП
7
Николай Иванников
ЦП
9
Руслан Ахвледиани
ЦФ
45
Ринат Тимохин
ЦФ
10
Андрей Овчинников
ЦФ
Главный тренер
Сергей Машнин
Локомотив
30
Дмитрий Кортнев
ВР
17
Артем Стручков
ЦЗ
64
Илья Баульчев
ЦЗ
13
Дмитрий Кожемякин
ЦЗ
24
Олег Ткачев
ЦП
5
Андрей Чикунов
ЦП
9
Абумуслим Богатырев
ЦП
7
Алан Муртазов
ЦП
16
Александр Подымов
ЦП
48
Сергей Чернышов
ЦФ
20
Антон Середа
ЦФ
Металлург Л
1
Иван Скрипник
ВР
18
Андрей Карасев
ЦЗ
14
Глеб Подковыров
ЦП
7
Сергей Белоусов
ЦП
34
Андрей Титов
ЦФ
24
Максим Большаков
ЦФ
84
Илья Молтенинов
ЦФ
Локомотив
16
Михаил Алфимов
ВР
12
Александр Васильев
ЦЗ
92
Михаил Белов
ОП
6
Алексей Еремин
ЦП
21
Игорь Бороздин
ЦП
15
Владислав Скрыпников
ЦП
10
Дмитрий Агапцев
ЦФ
3-4-3
16
Кобзев
2
Титов
22
Кожемякин
24
Гоцук
13
Еремеев
5
Викторов
7
Иванников
29
Фролов
10
Овчинников
45
Тимохин
9
Ахвледиани
3-5-2
30
Кортнев
17
Стручков
64
Баульчев
13
Кожемякин
24
Ткачев
9
Богатырев
7
Муртазов
16
Подымов
5
Чикунов
20
Середа
48
Чернышов
29
Фролов
14
Подковыров
14
Подковыров
29
Фролов
9
Ахвледиани
34
Титов
34
Титов
9
Ахвледиани
45
Тимохин
24
Большаков
24
Большаков
45
Тимохин
10
Овчинников
84
Молтенинов
84
Молтенинов
10
Овчинников
7
Иванников
7
Белоусов
7
Белоусов
7
Иванников
16
Подымов
6
Еремин
6
Еремин
16
Подымов
64
Баульчев
12
Васильев
12
Васильев
64
Баульчев
20
Середа
10
Агапцев
10
Агапцев
20
Середа
7
Муртазов
92
Белов
92
Белов
7
Муртазов
Остались в запасе
Металлург Л
Локомотив
18
Андрей Карасев
ЦЗ
1
Иван Скрипник
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
21
Игорь Бороздин
ЦП
15
Владислав Скрыпников
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Остались в запасе
18
Андрей Карасев
ЦЗ
1
Иван Скрипник
ВР
Остались в запасе
21
Игорь Бороздин
ЦП
15
Владислав Скрыпников
ЦП
16
Михаил Алфимов
ВР
Главный тренер
Сергей Машнин
Статистика матча Металлург Л - Локомотив
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 26 тур
Локомотив
1 : 1
30.05.2016
Чертаново
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 25 тур
Зенит
0 : 0
23.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 24 тур
Локомотив
0 : 3
16.05.2016
Тамбов
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 23 тур
Торпедо
1 : 2
11.05.2016
Локомотив
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 22 тур
Локомотив
1 : 0
04.05.2016
Рязань
Информация о матче
Главный судья:
Александр Ксенафонтов
(Ступино, Московская область)
Стадион:
Металлург
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