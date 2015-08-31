Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Венесуэла
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
СКА-Хабаровск - Факел
СКА-Хабаровск - Факел: обзор матча 31 августа 2015
СКА-Хабаровск
31.08.2015, понедельник, 12:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 1
Завершен
Факел
22'
А. Мурнин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол СКА-Хабаровск - Факел
74'
Замена
М. Бирюков
️️️️
Д. Коробов
Замена
П. Карасев
️️️️
В. Никифоров
70'
65'
Вторая желтая
И. Альшин
Замена
В. Кармазиненко
️️️️
Т. Микуцкис
61'
53'
Желтая карточка
И. Альшин
51'
Желтая карточка
А. Рылов
Желтая карточка
Г. Ходжава
48'
46'
Замена
А. Турик
️️️️
В. Свежов
Замена
Н. Безлихотнов
️️️️
В. Минич
46'
Замена
В. Сорокин
️️️️
К. Базелюк
38'
36'
Желтая карточка
В. Свежов
22'
ГОЛ! 0:1!
А. Мурнин
Желтая карточка
А. Купчин
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
СКА-Хабаровск
99
Юрий Дюпин
ВР
10
Владислав Никифоров
ЛЗ
85
Михаил Попов
ЛЗ
5
Томас Микуцкис
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
5
Сергей Нестеренко
ЦЗ
5
Антон Купчин
ПЗ
32
Вадим Минич
ЦП
23
Сергей Ваганов
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
10
Константин Базелюк
ЦФ
Главный тренер
Александр Григорян
Факел
1
Александр Саутин
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
29
Виталий Шахов
ЦЗ
93
Георгий Бурнаш
ЦЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
7
Артем Бекетов
ЦП
27
Андрей Мурнин
ЦП
56
Даниил Гриднев
ЦП
7
Дмитрий Коробов
АП
10
Артур Рылов
ПП
10
Ильнур Альшин
ПВ
Главный тренер
Павел Гусев
СКА-Хабаровск
1
Ренат Соколов
ВР
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
88
Андрей Киреев
ЦЗ
18
Павел Карасев
ОП
15
Валерий Сорокин
ПП
90
Никита Безлихотнов
ПВ
8
Василий Кармазиненко
ЦФ
Факел
24
Дмитрий Терновский
ВР
25
Алексей Турик
ЛП
9
Николай Жиляев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
17
Михаил Бирюков
ЦФ
3-2-3-1
99
Дюпин
5
Микуцкис
3
Удалый
5
Нестеренко
85
Попов
5
Купчин
32
Минич
23
Ваганов
28
Ходжава
10
Базелюк
3-5-2
1
Саутин
29
Шахов
93
Бурнаш
71
Багаев
10
Рылов
7
Бекетов
27
Мурнин
56
Гриднев
6
Свежов
10
Альшин
7
Коробов
32
Минич
90
Безлихотнов
90
Безлихотнов
32
Минич
10
Никифоров
18
Карасев
18
Карасев
10
Никифоров
10
Базелюк
15
Сорокин
15
Сорокин
10
Базелюк
5
Микуцкис
8
Кармазиненко
8
Кармазиненко
5
Микуцкис
6
Свежов
25
Турик
25
Турик
6
Свежов
7
Коробов
17
Бирюков
17
Бирюков
7
Коробов
Остались в запасе
СКА-Хабаровск
Факел
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Главный тренер
Александр Григорян
24
Дмитрий Терновский
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Павел Гусев
Остались в запасе
11
Кахабер Аладашвили
ЦЗ
1
Ренат Соколов
ВР
88
Андрей Киреев
ЦЗ
Остались в запасе
24
Дмитрий Терновский
ВР
9
Николай Жиляев
ЛП
66
Александр Дутов
ОП
Главный тренер
Александр Григорян
Главный тренер
Павел Гусев
Статистика матча СКА-Хабаровск - Факел
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
СКА-Хабаровск
- : -
21.11.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
СКА-Хабаровск
1 : 0
15.11.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. Кубок, Финал
Ленинградец
1 : 1
04.11.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Факел
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Акрон
- : -
21.11.2026
Факел
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Факел
0 : 1
24.10.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Лаша Верулидзе
(Владикавказ)
Стадион:
им. В.И. Ленина
Новости команд
Все
СКА-Хабаровск
Факел
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Первая лига России: шансы «СКА-Хабаровска» и «Ленинградца» на победу в матче 19 тура
14 ноября
«Ленинградец» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 4 ноября 2026
4 ноября
Кубок России: шансы «Ленинградца» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 6 раунда
3 ноября
«Нефтехимик» – «СКА-Хабаровск»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 31 октября 2026
31 октября
Первая лига России: шансы «Нефтехимика» и «СКА-Хабаровска» на победу в матче 16-го тура
30 октября
Футболист «Зенита» заявил, что Россия может спокойно играть на равных с Испанией
14 ноября
5
Игрок «Зенита» уже не верит в снятие бана с России
14 ноября
19
Генич определил самый неожиданный результат 14-го тура РПЛ
9 ноября
Тюкавин упомянул чемпионский фарт «Динамо» после победы над «Факелом»
9 ноября
Радимов назвал условие для спасения «Факела»
9 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+