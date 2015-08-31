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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Енисей - Арсенал
Енисей - Арсенал: обзор матча 31 августа 2015
Енисей
31.08.2015, понедельник, 15:00
Россия. ФНЛ, 9 тур
0 : 2
Завершен
Арсенал
67'
В. Федотов
86'
А. Дудолев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Енисей - Арсенал
89'
Замена
И. Кот
️️️️
С. Котов
Замена
В. Чадов
️️️️
А. Алиев
86'
86'
ГОЛ! 0:2!
А. Дудолев
84'
Желтая карточка
М. Кашчелан
84'
Замена
А. Димидко
️️️️
К. Берхамов
81'
Замена
А. Дудолев
️️️️
В. Федотов
Замена
А. Скворцов
️️️️
Е. Иванов
77'
73'
Замена
П. Деобальд
️️️️
В. Рыжков
67'
ГОЛ! 0:1!
В. Федотов
Замена
И. Шабаев
️️️️
К. Марущак
40'
Желтая карточка
Э. Низамутдинов
22'
Замена
А. Хрущев
️️️️
В. Лешонок
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Енисей
88
Гиорги Шелия
ВР
23
Максим Васильев
ЦЗ
80
Игорь Климов
ЦЗ
18
Кирилл Марущак
ПЗ
35
Илья Гультяев
ПЗ
9
Владимир Лешонок
ЛП
15
Азим Фатуллаев
ОП
10
Азер Алиев
ЦП
8
Егор Иванов
ЦП
88
Виталий Галыш
АП
81
Эльдар Низамутдинов
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Арсенал
16
Сергей Котов
ВР
8
Лукаш Тесак
ЛЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
71
Александр Денисов
ЦЗ
22
Иван Ершов
ПЗ
18
Младен Кашчелан
ОП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
19
Виталий Федотов
ЦП
20
Вадим Стеклов
ЦП
28
Владислав Рыжков
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Енисей
1
Михаил Опарин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
22
Ильдар Шабаев
ПЗ
17
Алексей Хрущев
ЛП
92
Алексей Скворцов
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Арсенал
22
Игорь Кот
ВР
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
2
Александр Димидко
ЦП
57
Павел Деобальд
АП
18
Артем Дудолев
ПП
18
Горан Вуйович
ЦФ
4-1-3-1-1
88
Шелия
18
Марущак
23
Васильев
80
Климов
35
Гультяев
15
Фатуллаев
9
Лешонок
8
Иванов
10
Алиев
88
Галыш
81
Низамутдинов
4-1-4-1
16
Котов
22
Ершов
23
Калешин
71
Денисов
8
Тесак
18
Кашчелан
19
Федотов
20
Стеклов
28
Рыжков
7
Берхамов
48
Кутьин
8
Иванов
92
Скворцов
92
Скворцов
8
Иванов
18
Марущак
22
Шабаев
22
Шабаев
18
Марущак
9
Лешонок
17
Хрущев
17
Хрущев
9
Лешонок
10
Алиев
15
Чадов
15
Чадов
10
Алиев
16
Котов
22
Кот
22
Кот
16
Котов
7
Берхамов
2
Димидко
2
Димидко
7
Берхамов
28
Рыжков
57
Деобальд
57
Деобальд
28
Рыжков
19
Федотов
18
Дудолев
18
Дудолев
19
Федотов
Остались в запасе
Енисей
Арсенал
1
Михаил Опарин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Виктор Булатов
Остались в запасе
1
Михаил Опарин
ВР
80
Евгений Качан
ЦЗ
23
Хуан Эдуардо Лескано
ЦФ
Остались в запасе
4
Дмитрий Айдов
ЛЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
18
Горан Вуйович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Ежуров
Главный тренер
Виктор Булатов
Статистика матча Енисей - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Енисей
- : -
21.11.2026
Волга
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Енисей
3 : 0
08.11.2026
Сочи
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Ленинградец
3 : 0
31.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
24.10.2026
Енисей
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
21.11.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Арсенал
4 : 3
24.10.2026
КАМАЗ
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Уфа
2 : 0
17.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Арсенал
3 : 2
09.10.2026
Спартак К
Россия. PARI Первая лига, 12 тур
Енисей
3 : 1
16.09.2026
Арсенал
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Апонасенко
(Москва)
Стадион:
Центральный
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