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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Авангард - Зенит
Авангард - Зенит: обзор матча 31 августа 2015
Авангард
31.08.2015, понедельник, 18:30
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
2 : 3
Завершен
Зенит
3'
И. Юрганов
82'
К. Пушкин
4'
А. Хазов
87'
А. Маматюк
90'
А. Ревякин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Авангард - Зенит
90'
+1
Желтая карточка
С. Григорян
Желтая карточка
В. Мастерной
90'
+1
90'
ГОЛ! 2:3!
А. Ревякин
Желтая карточка
Д. Синяев
89'
87'
ГОЛ! 2:2!
А. Маматюк
Желтая карточка
П. Есиков
85'
83'
Желтая карточка
А. Хазов
82'
Желтая карточка
Е. Захаров
ГОЛ! 2:1!
К. Пушкин
82'
73'
Замена
С. Григорян
️️️️
Е. Кузнецов
Красная карточка
А. Мотов
67'
Замена
П. Есиков
️️️️
Д. Мичуренков
60'
59'
Замена
М. Лепский
️️️️
А. Хазов
Замена
К. Пушкин
️️️️
А. Носов
58'
57'
Желтая карточка
А. Ревякин
38'
Замена
Е. Захаров
️️️️
И. Бикчантаев
4'
ГОЛ! 1:1!
А. Хазов
ГОЛ! 1:0!
И. Юрганов
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Авангард
90
Сергей Жидеев
ВР
19
Алексей Форопонов
ЦЗ
20
Павел Кадушкин
ЦЗ
53
Игорь Юрганов
ЦЗ
71
Владислав Мастерной
ПЗ
57
Денис Сойников
ЦП
17
Денис Синяев
АП
77
Руслан Паштов
ПП
19
Дмитрий Мичуренков
ЦФ
10
Артем Мотов
ЦФ
11
Александр Носов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
94
Кирилл Муромцев
ЦЗ
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
10
Андрей Маматюк
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
22
Евгений Кузнецов
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Авангард
16
Виктор Сулоев
ВР
26
Темур Мустафин
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
27
Кирилл Пушкин
ЦП
7
Владимир Горчаков
ЦП
15
Павел Есиков
ЦФ
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
2
Сероб Григорян
ЦЗ
3
Максим Игошин
ЦЗ
8
Владимир Еремеев
ЛП
23
Евгений Захаров
ЦП
71
Александр Егурнев
ЦП
63
Максим Лепский
ЦФ
4-2-1-3
90
Жидеев
19
Форопонов
20
Кадушкин
53
Юрганов
71
Мастерной
57
Сойников
77
Паштов
17
Синяев
11
Носов
10
Мотов
19
Мичуренков
4-4-2
16
Букиевский
94
Муромцев
13
Туктаров
25
Ревякин
99
Барышников
10
Маматюк
31
Адамян
22
Кузнецов
38
Зинович
16
Хазов
11
Бикчантаев
11
Носов
27
Пушкин
27
Пушкин
11
Носов
19
Мичуренков
15
Есиков
15
Есиков
19
Мичуренков
16
Хазов
63
Лепский
63
Лепский
16
Хазов
22
Кузнецов
2
Григорян
2
Григорян
22
Кузнецов
11
Бикчантаев
23
Захаров
23
Захаров
11
Бикчантаев
Остались в запасе
Авангард
Зенит
26
Темур Мустафин
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
16
Виктор Сулоев
ВР
Главный тренер
Игорь Беляев
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
71
Александр Егурнев
ЦП
8
Владимир Еремеев
ЛП
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Остались в запасе
26
Темур Мустафин
ЦЗ
29
Игорь Хайманов
ЦЗ
7
Владимир Горчаков
ЦП
5
Дмитрий Тельных
ЦЗ
16
Виктор Сулоев
ВР
Остались в запасе
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
3
Максим Игошин
ЦЗ
71
Александр Егурнев
ЦП
8
Владимир Еремеев
ЛП
Главный тренер
Игорь Беляев
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Статистика матча Авангард - Зенит
3
1
4
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Авангард
1 : 1
31.10.2026
Шумбрат
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Спартак Т
2 : 0
24.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Сатурн
5 : 1
18.10.2026
Авангард
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Авангард
0 : 0
10.10.2026
Волна
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Рязань
4 : 0
04.10.2026
Авангард
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
Главный судья:
Павел Шадыханов
(Москва)
Стадион:
Трудовые Резервы
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