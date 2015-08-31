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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Витязь - Торпедо
Витязь - Торпедо: обзор матча 31 августа 2015
Витязь
31.08.2015, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 7 тур
0 : 1
Завершен
Торпедо
15'
Д. Соколов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витязь - Торпедо
90'
Замена
Е. Ежов
️️️️
Д. Соколов
Желтая карточка
А. Крючков
89'
87'
Желтая карточка
К. Павлов
83'
Желтая карточка
Н. Погребняк
80'
Замена
В. Скородумов
️️️️
Ю. Петраков
Замена
Н. Голуб
️️️️
М. Кулешов
80'
Замена
И. Бояров
️️️️
М. Погонин
75'
62'
Замена
К. Павлов
️️️️
Ф. Дворецков
Желтая карточка
М. Погонин
48'
Замена
М. Убайдулаев
️️️️
Е. Воронин
46'
Замена
А. Киреев
️️️️
А. Юрьев
37'
15'
ГОЛ! 0:1!
Д. Соколов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витязь
18
Вячеслав Исупов
ВР
15
Антон Новиков
ЦЗ
17
Михаил Кулешов
ЦЗ
25
Алексей Храпов
ЦЗ
5
Андрей Чернецов
ЦЗ
35
Иван Енин
ОП
10
Михаил Погонин
ЦП
10
Никита Саламатов
ЦП
37
Евгений Воронин
ПВ
18
Александр Юрьев
ЦФ
21
Антон Крючков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
Торпедо
31
Тимур Багаутдинов
ВР
4
Андрей Ширяев
ЦЗ
28
Николай Погребняк
ЦЗ
2
Сергей Шумейко
ЦЗ
6
Сергей Шустиков
ЦЗ
25
Дмитрий Соколов
ЛП
57
Константин Подкорытов
ЦП
22
Филипп Дворецков
ЦП
18
Константин Кертанов
АП
77
Юрий Петраков
ПП
30
Александр Степанов
ЦФ
Главный тренер
Валерий Петраков
Витязь
16
Александр Малыгин
ВР
8
Виктор Чувилов
ОП
99
Магомед Убайдулаев
ЦП
22
Антон Киреев
АП
19
Игорь Бояров
ЦФ
21
Никита Голуб
ЦФ
27
Иван Борисов
ЦФ
Торпедо
89
Никита Игнатов
ВР
66
Евгений Ежов
ЛЗ
95
Даниил Савичев
ЦП
6
Константин Павлов
ЦП
32
Иван Мельников
ЦП
24
Виктор Афанасьев
ЦФ
67
Валерий Скородумов
ЦФ
4-1-2-1-2
18
Исупов
15
Новиков
25
Храпов
5
Чернецов
17
Кулешов
35
Енин
10
Погонин
10
Саламатов
37
Воронин
21
Крючков
18
Юрьев
4-4-1-1
31
Багаутдинов
28
Погребняк
2
Шумейко
6
Шустиков
4
Ширяев
77
Петраков
57
Подкорытов
22
Дворецков
25
Соколов
18
Кертанов
30
Степанов
10
Погонин
19
Бояров
19
Бояров
10
Погонин
37
Воронин
99
Убайдулаев
99
Убайдулаев
37
Воронин
17
Кулешов
21
Голуб
21
Голуб
17
Кулешов
18
Юрьев
22
Киреев
22
Киреев
18
Юрьев
25
Соколов
24
Афанасьев
24
Афанасьев
25
Соколов
77
Петраков
67
Скородумов
67
Скородумов
77
Петраков
22
Дворецков
6
Павлов
6
Павлов
22
Дворецков
25
Соколов
66
Ежов
66
Ежов
25
Соколов
Остались в запасе
Витязь
Торпедо
16
Александр Малыгин
ВР
8
Виктор Чувилов
ОП
27
Иван Борисов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Полстянов
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Валерий Петраков
Остались в запасе
16
Александр Малыгин
ВР
8
Виктор Чувилов
ОП
27
Иван Борисов
ЦФ
Остались в запасе
95
Даниил Савичев
ЦП
89
Никита Игнатов
ВР
32
Иван Мельников
ЦП
Главный тренер
Сергей Полстянов
Главный тренер
Валерий Петраков
Статистика матча Витязь - Торпедо
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Динамо Бр
2 : 0
28.05.2017
Витязь
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Витязь
4 : 1
21.05.2017
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Витязь
3 : 3
13.05.2017
Чертаново
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Витязь
4 : 4
08.05.2017
Арсенал-2
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 21 тур
Рязань
3 : 0
30.04.2017
Витязь
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 19 тур
Волга
0 : 1
14.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
01.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Торпедо
1 : 1
23.10.2026
Ротор
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Енисей
1 : 2
17.10.2026
Торпедо
Информация о матче
Главный судья:
Геннадий Аношин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Труд
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