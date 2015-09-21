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    Расписание матчей 21-09-2015

    август 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    21 сентября, понедельник
    00:00
    Портленд
    0:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    02:00
    Филадельфия Юнион
    2:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 27 тур
    21 сентября, понедельник
    00:30
    Коритиба
    2:0
    Атлетико Паранаэнсе
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    00:30
    Шапекоэнсе
    0:2
    Крузейро
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2015/2016), 9 тур
    21 сентября, понедельник
    09:00
    Урал (мол)
    1:2
    Краснодар (мол)
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Центр (2015/2016), 10 тур
    21 сентября, понедельник
    14:00
    Чертаново
    4:3
    Витязь
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    17:00
    Торпедо
    0:0
    Металлург Л
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    18:00
    Зенит
    0:0
    Динамо Бр
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    18:00
    Энергомаш
    1:1
    Орел
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    18:30
    Авангард
    1:0
    Калуга
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 10 тур
    21 сентября, понедельник
    14:00
    Краснодар-2
    5:0
    Черноморец
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    14:00
    Алания
    0:0
    Ангушт
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    16:00
    СКА
    1:0
    Динамо
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    16:30
    Биолог-Новокубанск
    0:1
    МИТОС
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    16:30
    Терек-2
    0:0
    Машук-КМВ
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    18:00
    Афипс
    1:1
    Дружба
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 11 тур
    21 сентября, понедельник
    15:00
    Челябинск
    1:1
    Нефтехимик
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    18:00
    Волга
    1:2
    Пари НН
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    18:00
    Сызрань-2003
    2:3
    Химик
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 10 тур
    21 сентября, понедельник
    16:00
    Знамя Труда
    0:1
    Текстильщик
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    16:00
    Карелия
    3:0
    Торпедо Вл
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    17:00
    Москва
    2:1
    Сочи
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    17:00
    Псков-747
    3:1
    Спартак К
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    19:00
    Строгино
    2:0
    Коломна
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 9 тур
    21 сентября, понедельник
    16:30
    Урал
    3:1
    Краснодар
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    19:00
    Динамо
    0:0
    Рубин
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 20 тур
    21 сентября, понедельник
    17:00
    Динамо
    0:0
    Витебск
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    18:30
    Неман
    1:1
    Минск
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 12 тур
    21 сентября, понедельник
    19:00
    Тосно
    0:2
    Луч
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 9 тур
    21 сентября, понедельник
    20:00
    Эсбьерг
    0:2
    Рандерс
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 5 тур
    21 сентября, понедельник
    20:00
    Генчлербирлиги
    1:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 5 тур
    21 сентября, понедельник
    20:00
    Белененсеш
    2:0
    Морейренcе
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    21:00
    Брага
    5:1
    Маритиму
    Матч завершен
    21 сентября, понедельник
    23:00
    Спортинг
    1:0
    Насьональ
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 24 тур
    21 сентября, понедельник
    20:00
    Эребру
    4:2
    Эльфсборг
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 8 тур
    21 сентября, понедельник
    21:45
    Дерби Каунти
    0:0
    Бернли
    Матч завершен
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