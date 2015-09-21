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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Знамя Труда - Текстильщик
Знамя Труда - Текстильщик: обзор матча 21 сентября 2015
Знамя Труда
21.09.2015, понедельник, 16:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 10 тур
0 : 1
Завершен
Текстильщик
40'
С. Орлов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Знамя Труда - Текстильщик
90'
+1
Желтая карточка
М. Зимарев
90'
Замена
П. Янзин
️️️️
И. Рыжаков
88'
Замена
А. Тюргашкин
️️️️
М. Сагиров
85'
Замена
А. Сергулев
️️️️
С. Орлов
Желтая карточка
Ф. Проньков
80'
Замена
А. Белкин
️️️️
О. Елкин
75'
Замена
Ф. Проньков
️️️️
Е. Ларионов
69'
66'
Желтая карточка
А. Борунов
Замена
Б. Магомедов
️️️️
Н. Аверьянов
64'
56'
Замена
М. Зимарев
️️️️
М. Захаров
Замена
А. Аванесян
️️️️
И. Ерохин
46'
Желтая карточка
И. Ерохин
44'
40'
ГОЛ! 0:1!
С. Орлов
16'
Замена
Е. Попов
️️️️
И. Сысоев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Знамя Труда
24
Виталий Чилюшкин
ВР
4
Михаил Сорокин
ЦЗ
26
Владислав Письменный
ЦЗ
19
Андрей Стренаков
ЦЗ
6
Александр Левин
ЦЗ
8
Мишель Савельев
ЦП
5
Николай Аверьянов
ЦП
21
Олег Елкин
ЦП
82
Иван Ерохин
ЦФ
11
Константин Ионов
ЦФ
6
Егор Ларионов
ЦФ
Текстильщик
1
Андрей Романов
ВР
3
Сергей Костин
ЦЗ
2
Роман Путилин
ЦЗ
25
Илья Сысоев
ЦЗ
5
Юрий Морозов
ЦЗ
11
Марат Сагиров
ЛП
12
Александр Борунов
ЦП
34
Иван Рыжаков
ЦП
8
Виталий Диков
ЦП
11
Михаил Захаров
ЦФ
5
Сергей Орлов
ЦФ
Главный тренер
Равиль Сабитов
Знамя Труда
12
Валерий Пусный
ВР
92
Алексей Белкин
ЦЗ
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
17
Артур Аванесян
ЦП
13
Тимур Сибгатулин
ЦП
97
Бутта Магомедов
АП
35
Федор Проньков
ЦФ
Текстильщик
16
Рудольф Чесалов
ВР
2
Петр Янзин
ЦЗ
20
Николай Паклянов
ЦП
19
Евгений Попов
ЦП
7
Алексей Тюргашкин
ЦП
15
Максим Зимарев
ЦП
9
Алексей Сергулев
ЦФ
4-3-3
24
Чилюшкин
4
Сорокин
19
Стренаков
6
Левин
26
Письменный
8
Савельев
5
Аверьянов
21
Елкин
6
Ларионов
11
Ионов
82
Ерохин
4-4-2
1
Романов
2
Путилин
25
Сысоев
5
Морозов
3
Костин
12
Борунов
34
Рыжаков
8
Диков
11
Сагиров
5
Орлов
11
Захаров
82
Ерохин
17
Аванесян
17
Аванесян
82
Ерохин
5
Аверьянов
97
Магомедов
97
Магомедов
5
Аверьянов
6
Ларионов
35
Проньков
35
Проньков
6
Ларионов
21
Елкин
92
Белкин
92
Белкин
21
Елкин
34
Рыжаков
2
Янзин
2
Янзин
34
Рыжаков
5
Орлов
9
Сергулев
9
Сергулев
5
Орлов
25
Сысоев
19
Попов
19
Попов
25
Сысоев
11
Сагиров
7
Тюргашкин
7
Тюргашкин
11
Сагиров
11
Захаров
15
Зимарев
15
Зимарев
11
Захаров
Остались в запасе
Знамя Труда
Текстильщик
12
Валерий Пусный
ВР
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
13
Тимур Сибгатулин
ЦП
20
Николай Паклянов
ЦП
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
Остались в запасе
12
Валерий Пусный
ВР
3
Алексей Хожаев
ЦЗ
13
Тимур Сибгатулин
ЦП
Остались в запасе
20
Николай Паклянов
ЦП
16
Рудольф Чесалов
ВР
Главный тренер
Равиль Сабитов
Статистика матча Знамя Труда - Текстильщик
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Знамя Труда
Товарищеские матчи
Локомотив
8 : 0
03.07.2026
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
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3 : 0
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Знамя Труда
2 : 0
25.10.2025
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Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
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0 : 3
18.10.2025
Знамя Труда
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Знамя Труда
3 : 1
11.10.2025
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Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Текстильщик
- : -
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Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
СКА-Хабаровск
3 : 0
08.11.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Волга
1 : 1
31.10.2026
Текстильщик
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Текстильщик
1 : 3
24.10.2026
Сочи
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Текстильщик
2 : 1
18.10.2026
Челябинск
Россия. Кубок, 1/2 финала
Чертаново
2 : 1
14.10.2026
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Иван Сиденков
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Знамя Труда
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