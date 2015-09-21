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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Энергомаш - Орел
Энергомаш - Орел: обзор матча 21 сентября 2015
Энергомаш
21.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
1 : 1
Завершен
Орел
33'
С. Бутырин
73'
Е. Ручкин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Энергомаш - Орел
Желтая карточка
А. Штыпула
90'
+1
90'
Замена
М. Пашкин
️️️️
Р. Суродин
Замена
А. Аршинов
️️️️
М. Меренков
86'
81'
Замена
М. Серегин
️️️️
И. Вознесенский
Замена
Д. Дегтев
️️️️
О. Калугин
81'
Замена
А. Штыпула
️️️️
Д. Белобаев
75'
73'
ГОЛ! 1:1!
Е. Ручкин
Желтая карточка
А. Колесников
64'
Замена
А. Агеев
️️️️
Д. Самойлов
62'
46'
Замена
Е. Ручкин
️️️️
Н. Чунихин
Замена
В. Сергеев
️️️️
Д. Бурмистров
46'
40'
Желтая карточка
А. Погожев
ГОЛ! 1:0!
С. Бутырин
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Энергомаш
1
Андрей Рыжиков
ВР
29
Михаил Меренков
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
21
Сергей Бутырин
ЦЗ
21
Денис Белобаев
ОП
7
Сергей Тонких
ЦП
27
Олег Калугин
ЦП
15
Дмитрий Самойлов
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
88
Владислав Фасхутдинов
ЦФ
10
Дмитрий Бурмистров
ЦФ
Орел
17
Станислав Козырев
ВР
3
Сергей Полосин
ЛЗ
2
Никита Гришин
ЦЗ
5
Андрей Федяев
ЦЗ
19
Юрий Солнцев
ОП
17
Никита Чунихин
ЦП
7
Игорь Вознесенский
ЦП
11
Андрей Погожев
ЦП
14
Михаил Рыжов
ЦП
20
Руслан Суродин
ЦП
10
Андрей Мирошкин
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Демин
Энергомаш
16
Артем Цыгулев
ВР
91
Александр Аршинов
ЦЗ
28
Артем Семейкин
ЦЗ
19
Александр Штыпула
ЦП
76
Александр Агеев
АП
22
Денис Дегтев
ЦФ
14
Виктор Сергеев
ЦФ
Орел
35
Никита Макеев
ВР
15
Александр Васюков
ЦЗ
17
Михаил Пашкин
ОП
99
Егор Ручкин
ЦП
15
Максим Серегин
ЦФ
96
Иван Труханский
ЦФ
3-1-4-2
1
Рыжиков
29
Меренков
2
Колесников
21
Бутырин
21
Белобаев
7
Тонких
15
Самойлов
11
Концедалов
27
Калугин
10
Бурмистров
88
Фасхутдинов
3-1-5-1
17
Козырев
2
Гришин
5
Федяев
3
Полосин
19
Солнцев
17
Чунихин
11
Погожев
14
Рыжов
20
Суродин
7
Вознесенский
10
Мирошкин
29
Меренков
91
Аршинов
91
Аршинов
29
Меренков
27
Калугин
22
Дегтев
22
Дегтев
27
Калугин
15
Самойлов
76
Агеев
76
Агеев
15
Самойлов
10
Бурмистров
14
Сергеев
14
Сергеев
10
Бурмистров
21
Белобаев
19
Штыпула
19
Штыпула
21
Белобаев
20
Суродин
17
Пашкин
17
Пашкин
20
Суродин
7
Вознесенский
15
Серегин
15
Серегин
7
Вознесенский
17
Чунихин
99
Ручкин
99
Ручкин
17
Чунихин
Остались в запасе
Энергомаш
Орел
28
Артем Семейкин
ЦЗ
16
Артем Цыгулев
ВР
15
Александр Васюков
ЦЗ
96
Иван Труханский
ЦФ
35
Никита Макеев
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Остались в запасе
28
Артем Семейкин
ЦЗ
16
Артем Цыгулев
ВР
Остались в запасе
15
Александр Васюков
ЦЗ
96
Иван Труханский
ЦФ
35
Никита Макеев
ВР
Главный тренер
Эдуард Демин
Статистика матча Энергомаш - Орел
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 26 тур
Торпедо
1 : 2
27.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 25 тур
Энергомаш
1 : 0
20.05.2018
Рязань
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 24 тур
Зенит
0 : 3
16.05.2018
Энергомаш
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 23 тур
Энергомаш
1 : 0
11.05.2018
Химик-Арсенал
Россия. ПФЛ. Зона Центр, 22 тур
Калуга
1 : 2
04.05.2018
Энергомаш
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Орел
0 : 0
31.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Арсенал-2
1 : 0
11.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Энергомаш
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