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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Динамо - Рубин
Динамо - Рубин: обзор матча 21 сентября 2015
Динамо
21.09.2015, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, 9 тур
0 : 0
Завершен
Рубин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Рубин
68'
Замена
К. Эдуардо
️️️️
М. Оздоев
64'
Замена
В. Устинов
️️️️
Э. Набиуллин
63'
Травма
Э. Набиуллин
56'
Замена
М. Девич
️️️️
И. Портнягин
44'
Желтая карточка
С. Кисляк
Желтая карточка
А. Кокорин
27'
23'
Желтая карточка
С. Кверквелия
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
30
Владимир Габулов
ВР
18
Григорий Морозов
ЛЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
34
Алексей Козлов
ПЗ
27
Игорь Денисов
ОП
18
Юрий Жирков
ЦП
88
Александр Ташаев
ПВ
11
Алексей Ионов
ПВ
9
Александр Кокорин
ЦФ
88
Павел Погребняк
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
3
Эльмир Набиуллин
ЛЗ
21
Гильермо Котуньо
ЦЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
40
Благо
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
88
Руслан Камболов
ЦП
17
Владимир Дядюн
ПП
97
Игорь Портнягин
ЦФ
99
Максим Канунников
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
8
Александр Каляшин
ЦЗ
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
88
Владислав Левин
ЦП
47
Роман Зобнин
ЦП
6
Максим Кузьмин
АП
9
Николай Обольский
ЦФ
Рубин
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
19
Виталий Устинов
ПЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
22
Карлос Эдуардо
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
32
Марко Девич
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Габулов
18
Морозов
15
Губочан
0
Дьяков
34
Козлов
27
Денисов
18
Жирков
88
Ташаев
11
Ионов
88
Погребняк
9
Кокорин
3-1-4-2
1
Рыжиков
21
Котуньо
4
Кверквелия
3
Набиуллин
15
Кисляк
17
Дядюн
21
Оздоев
88
Камболов
40
Благо
99
Канунников
97
Портнягин
3
Набиуллин
19
Устинов
19
Устинов
3
Набиуллин
21
Оздоев
22
Эдуардо
22
Эдуардо
21
Оздоев
97
Портнягин
32
Девич
32
Девич
97
Портнягин
Остались в запасе
Динамо
Рубин
6
Максим Кузьмин
АП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Валерий Чалый
Остались в запасе
6
Максим Кузьмин
АП
8
Александр Каляшин
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
1
Антон Шунин
ВР
31
Игорь Лещук
ВР
27
Дмитрий Живоглядов
ПЗ
47
Роман Зобнин
ЦП
9
Николай Обольский
ЦФ
Остались в запасе
1
Юрий Нестеренко
ВР
80
Алиреза Хагиги
ВР
28
Егор Сорокин
ЦЗ
3
Маурисио Лемос
ЦЗ
14
Динияр Билялетдинов
ЛП
17
Максим Батов
ЦП
97
Ильзат Ахметов
ЦП
7
Рамиль Шейдаев
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Валерий Чалый
Статистика матча Динамо - Рубин
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Москалев
(Воронеж)
Помощники судьи:
Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону)
Роман Усачев (Ростов-на-Дону)
Инспектор:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
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