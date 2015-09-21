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Расписание матчей
МЛС 2026
Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз
Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз: обзор матча 21 сентября 2015
Портленд
21.09.2015, понедельник, 00:00
США. МЛС, Общий этап
0 : 2
Завершен
Нью-Йорк Ред Буллз
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Портленд - Нью-Йорк Ред Буллз
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0
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0
0
Матчи команд
Портленд
США. МЛС, 1/8 финала
Даллас
- : -
22.11.2026
Портленд
США. МЛС, 35 тур
Остин
0 : 2
08.11.2026
Портленд
США. МЛС, 34 тур
Портленд
3 : 1
02.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 33 тур
Сент-Луис
2 : 3
29.10.2026
Портленд
США. МЛС, 32 тур
Портленд
3 : 2
25.10.2026
Шарлотт
США. МЛС, 31 тур
Портленд
0 : 0
18.10.2026
Колорадо
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Нэшвилл
3 : 2
02.11.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
США. МЛС, 31 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
0 : 2
18.10.2026
Торонто
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Портленд
Нью-Йорк Ред Буллз
Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
18 августа
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25 мая
У Месси 5+5 в 4 последних матчах в МЛС, российский игрок отметился первым ассистом в сезоне
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Экс-тренера «Динамо» Шварца уволили из клуба МЛС
2025.10.28 13:59
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18 мая
Команда Абаскаля потерпела 3 поражения в 4 матчах под руководством испанца
2025.07.31 10:38
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2025.04.14 07:47
Шапи забил дебютный гол в МЛС
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МЛС оштрафовала Ибрагимовича за симуляцию в матче с «Портлендом»
2019.08.03 13:23
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Миранчук сделал голевой пас, его клуб ушел с последнего места в МЛС
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11
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2025.10.28 13:59
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Шварц написал Карпину после его назначения в «Динамо»
2025.06.17 21:45
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