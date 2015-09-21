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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 3
Зенит - Динамо Бр
Зенит - Динамо Бр: обзор матча 21 сентября 2015
Зенит
21.09.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Центр, 10 тур
0 : 0
Завершен
Динамо Бр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Динамо Бр
Желтая карточка
А. Егурнев
90'
Замена
А. Егурнев
️️️️
Д. Зинович
88'
86'
Замена
С. Синяев
️️️️
С. Гаврилов
83'
Замена
А. Рыченков
️️️️
В. Семин
83'
Замена
Д. Фролов
️️️️
А. Сальников
74'
Замена
Н. Бондарев
️️️️
А. Фомичев
Замена
А. Аброскин
️️️️
И. Бикчантаев
74'
Замена
В. Татарчук
️️️️
А. Цыбиков
66'
Замена
А. Адамян
️️️️
В. Еремеев
59'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Петр Букиевский
ВР
14
Александр Цыбиков
ВР
99
Денис Барышников
ЦЗ
3
Максим Игошин
ЦЗ
13
Сергей Туктаров
ЦЗ
25
Алексей Ревякин
ЦЗ
38
Дмитрий Зинович
ЛП
8
Владимир Еремеев
ЛП
10
Андрей Маматюк
ЦП
23
Евгений Захаров
ЦП
11
Ильдар Бикчантаев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Динамо Бр
90
Владимир Мухин
ВР
24
Константин Зайцев
ВР
21
Артур Ефременко
ЦЗ
23
Павел Томилин
ЦЗ
35
Евгений Синица
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
99
Сергей Гаврилов
ПЗ
4
Аркадий Акопян
ЛП
9
Никита Имуллин
ОП
47
Андрей Сальников
ЦФ
2
Владимир Семин
ЦФ
Главный тренер
Олег Гарин
Зенит
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
71
Александр Егурнев
ЦП
31
Артур Адамян
ЦП
20
Александр Молчанов
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
11
Александр Аброскин
ЦФ
Динамо Бр
14
Вадим Карпов
ВР
7
Никита Бондарев
ЦП
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
20
Андрей Рыченков
ЦФ
17
Денис Фролов
ЦФ
25
Сергей Синяев
ЦФ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
4-4-1
16
Букиевский
99
Барышников
13
Туктаров
25
Ревякин
3
Игошин
8
Еремеев
10
Маматюк
23
Захаров
38
Зинович
11
Бикчантаев
3-3-1-2
90
Мухин
23
Томилин
35
Синица
9
Фомичев
99
Гаврилов
9
Имуллин
21
Ефременко
4
Акопян
2
Семин
47
Сальников
38
Зинович
71
Егурнев
71
Егурнев
38
Зинович
8
Еремеев
31
Адамян
31
Адамян
8
Еремеев
14
Цыбиков
50
Татарчук
50
Татарчук
14
Цыбиков
11
Бикчантаев
11
Аброскин
11
Аброскин
11
Бикчантаев
2
Семин
20
Рыченков
20
Рыченков
2
Семин
9
Фомичев
7
Бондарев
7
Бондарев
9
Фомичев
47
Сальников
17
Фролов
17
Фролов
47
Сальников
99
Гаврилов
25
Синяев
25
Синяев
99
Гаврилов
Остались в запасе
Зенит
Динамо Бр
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
20
Александр Молчанов
ЦП
Главный тренер
Сергей Филиппенков
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Олег Гарин
Остались в запасе
1
Дмитрий Вяльчинов
ВР
14
Артем Леднев
ЦЗ
20
Александр Молчанов
ЦП
Остались в запасе
20
Дмитрий Пикатов
ПВ
12
Дмитрий Авраменко
ЦФ
14
Вадим Карпов
ВР
Главный тренер
Сергей Филиппенков
Главный тренер
Олег Гарин
Статистика матча Зенит - Динамо Бр
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Квант
2 : 2
31.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Салют
7 : 1
24.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Орел
0 : 0
17.10.2026
Зенит
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Зенит
0 : 1
10.10.2026
Родина-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Динамо Бр
1 : 1
15.11.2026
Машук-КМВ
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 17 тур
Динамо Киров
3 : 1
08.11.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
Динамо Бр
0 : 1
31.10.2026
Сокол
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
Волгарь
0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Динамо Бр
1 : 4
18.10.2026
Калуга
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Амелин
(Тула)
Стадион:
Первомайский
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