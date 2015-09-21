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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Биолог-Новокубанск - МИТОС
Биолог-Новокубанск - МИТОС: обзор матча 21 сентября 2015
Биолог-Новокубанск
21.09.2015, понедельник, 16:30
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 10 тур
0 : 1
Завершен
МИТОС
70'
М. Минеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Биолог-Новокубанск - МИТОС
90'
Замена
М. Тазетдинов
️️️️
Д. Войнов
Желтая карточка
О. Шмойлов
88'
87'
Замена
М. Голихин
️️️️
Р. Смольский
Замена
В. Руденко
️️️️
Э. Мамедов
83'
Желтая карточка
В. Кириченко
82'
80'
Желтая карточка
С. Антипин
70'
ГОЛ! 0:1!
М. Минеев
68'
Замена
З. Олисаев
️️️️
С. Хмелевской
58'
Вторая желтая
М. Бевеев
Желтая карточка
Д. Гудаев
54'
Замена
В. Кириченко
️️️️
Н. Галкин
53'
46'
Замена
А. Сугак
️️️️
А. Феколкин
46'
Замена
Е. Лазарев
️️️️
Д. Козлов
Желтая карточка
Е. Левин
45'
Замена
Н. Акимов
️️️️
Р. Гомлешко
38'
28'
Желтая карточка
М. Бевеев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Биолог-Новокубанск
27
Роман Ковалев
ВР
25
Эльдар Мамедов
ВР
26
Денис Гудаев
ЦЗ
8
Антон Никифоров
ЦЗ
7
Олег Шмойлов
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
14
Никита Галкин
ЦП
2
Егор Левин
ЦП
80
Руслан Гомлешко
ЦП
5
Каха Халваши
ЦП
4
Максим Фаринов
ЦП
МИТОС
23
Станислав Антипин
ВР
2
Матвей Матвеев
ЦЗ
4
Эдуард Шаповалов
ЦЗ
30
Максим Минеев
ЦЗ
2
Сергей Хмелевской
ПЗ
22
Мингиян Бевеев
ПЗ
6
Алексей Феколкин
ЦП
4
Илья Калашников
ЦП
21
Денис Войнов
ЦП
18
Роман Смольский
ЦФ
31
Дмитрий Козлов
ЦФ
Биолог-Новокубанск
30
Андрей Мишкевич
ВР
15
Даниил Соколов
ЦЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
14
Виталий Кириченко
ЦП
57
Никита Акимов
ЦП
17
Сергей Камынин
ЦП
19
Владислав Руденко
ЦФ
МИТОС
1
Евгений Малов
ВР
99
Владимир Яцук
ЦЗ
11
Евгений Лазарев
ЦП
31
Максим Голихин
ЦП
29
Максим Тазетдинов
ЦП
8
Алексей Сугак
ЦФ
13
Заурбек Олисаев
ЦФ
4-5
27
Ковалев
26
Гудаев
7
Шмойлов
4
Коваленко
8
Никифоров
2
Левин
80
Гомлешко
5
Халваши
4
Фаринов
14
Галкин
3-2-3-2
23
Антипин
2
Матвеев
4
Шаповалов
30
Минеев
22
Бевеев
2
Хмелевской
6
Феколкин
4
Калашников
21
Войнов
31
Козлов
18
Смольский
25
Мамедов
19
Руденко
19
Руденко
25
Мамедов
14
Галкин
14
Кириченко
14
Кириченко
14
Галкин
80
Гомлешко
57
Акимов
57
Акимов
80
Гомлешко
31
Козлов
11
Лазарев
11
Лазарев
31
Козлов
6
Феколкин
8
Сугак
8
Сугак
6
Феколкин
2
Хмелевской
13
Олисаев
13
Олисаев
2
Хмелевской
18
Смольский
31
Голихин
31
Голихин
18
Смольский
21
Войнов
29
Тазетдинов
29
Тазетдинов
21
Войнов
Остались в запасе
Биолог-Новокубанск
МИТОС
15
Даниил Соколов
ЦЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
17
Сергей Камынин
ЦП
30
Андрей Мишкевич
ВР
99
Владимир Яцук
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
Остались в запасе
15
Даниил Соколов
ЦЗ
12
Юрий Дмитриенко
ЦЗ
17
Сергей Камынин
ЦП
30
Андрей Мишкевич
ВР
Остались в запасе
99
Владимир Яцук
ЦЗ
1
Евгений Малов
ВР
Статистика матча Биолог-Новокубанск - МИТОС
4
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 34 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 4
16.11.2024
Динамо Ставрополь
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 17 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 1
09.11.2024
Кубань Холдинг
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 32 тур
Биолог-Новокубанск
1 : 2
02.11.2024
Астрахань
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 31 тур
Ростов-2
2 : 1
26.10.2024
Биолог-Новокубанск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Биолог-Новокубанск
3 : 1
19.10.2024
Динамо-2 Мх
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 26 тур
МИТОС
0 : 1
30.05.2016
Терек-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 25 тур
МИТОС
2 : 3
24.05.2016
Афипс
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 24 тур
МИТОС
1 : 5
17.05.2016
Краснодар-2
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 23 тур
Астрахань
2 : 2
10.05.2016
МИТОС
Россия. Второй дивизион. Зона Юг, 22 тур
МИТОС
1 : 3
03.05.2016
Биолог-Новокубанск
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Пода
(Элиста)
Стадион:
Биолог
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Биолог-Новокубанск
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