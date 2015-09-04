август 2015
сентябрь 2015
Бразилия. Серия А 2015, 22 тур
4 сентября, пятница
01:30
Матч завершен
4 сентября, пятница
03:00
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧМ. Океания (2015/2016), 3 тур
4 сентября, пятница
06:30
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 7 тур, группа D
Товарищеские матчи. Сборные 2015
4 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 7 тур, группа F
4 сентября, пятница
21:45
Матч завершен
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), 7 тур, группа I
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ (2015/2016), 3 раунд, первый матч