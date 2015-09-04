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Евро-2024
Дания - Албания
Дания - Албания: обзор матча 04 сентября 2015
Дания
04.09.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 7 тур
0 : 0
Завершен
Албания
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Дания - Албания
86'
Желтая карточка
Т. Джака
Желтая карточка
С. Кьер
86'
83'
Замена
О. Роши
️️️️
Ш. Гаши
77'
Желтая карточка
Б. Кукели
75'
Желтая карточка
А. Айети
64'
Замена
А. Садику
️️️️
Э. Леньяни
64'
Замена
М. Баша
️️️️
А. Абраши
Замена
Ю. Поульсен
️️️️
В. Квист
46'
Замена
Я. Поульсен
️️️️
П. Систо
46'
32'
Желтая карточка
А. Аголли
Желтая карточка
Л. Якобсен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Дания
1
Каспер Шмейхель
ВР
4
Даниэль Аггер
ЦЗ
4
Симон Кьер
ЦЗ
5
Риза Дурмиси
ЦЗ
6
Ларс Якобсен
ПЗ
23
Пионе Систо
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
7
Вилльям Квист
ЦП
2
Михаэль Крон-Дели
ЦП
9
Николай Йоргенсен
ЦФ
11
Никлас Бендтнер
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Албания
1
Этрит Бериша
ВР
3
Эрмир Леньяни
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
5
Арлинд Айети
ЦЗ
7
Анси Аголли
ЦЗ
5
Лорик Цана
ЦЗ
13
Бурим Кукели
ЦП
14
Таулант Джака
ЦП
22
Амир Абраши
ЦП
16
Соколь Цикалеши
ЦФ
11
Шкелзен Гаши
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Дания
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Эрик Святченко
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
18
Даниэль Васс
ЦП
18
Якоб Поульсен
ЦП
21
Лассе Вибе
ЦП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
20
Юссуф Поульсен
ЦФ
Албания
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
13
Насер Алийи
ЛЗ
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
9
Ледиан Мемушай
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
21
Одисе Роши
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
10
Армандо Садику
ЦФ
4-4-2
1
Шмейхель
4
Аггер
4
Кьер
5
Дурмиси
6
Якобсен
23
Систо
7
Квист
2
Крон-Дели
23
Хейбьерг
11
Бендтнер
9
Йоргенсен
3-2-3-2
1
Бериша
5
Айети
7
Аголли
5
Цана
3
Леньяни
6
Джимсити
13
Кукели
14
Джака
22
Абраши
11
Гаши
16
Цикалеши
23
Систо
18
Поульсен
18
Поульсен
23
Систо
7
Квист
20
Поульсен
20
Поульсен
7
Квист
22
Абраши
8
Баша
8
Баша
22
Абраши
11
Гаши
21
Роши
21
Роши
11
Гаши
3
Леньяни
10
Садику
10
Садику
3
Леньяни
Остались в запасе
Дания
Албания
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Эрик Святченко
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
21
Лассе Вибе
ЦП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
13
Насер Алийи
ЛЗ
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Остались в запасе
18
Даниэль Васс
ЦП
16
Йонас Лоссль
ВР
16
Стефан Андерсен
ВР
22
Йеспер Хансен
ВР
13
Андреас Кристенсен
ЦЗ
18
Эрик Святченко
ЦЗ
8
Томас Делэни
ОП
21
Лассе Вибе
ЦП
17
Мортен Расмуссен
ЦФ
9
Мартин Брейтуэйт
ЦФ
Остались в запасе
13
Насер Алийи
ЛЗ
23
Албан Ходжа
ВР
12
Оргес Шехи
ВР
13
Амир Ррахмани
ЦЗ
2
Анди Лила
ЦЗ
9
Ледиан Мемушай
ЦП
20
Эргис Каце
ЦП
19
Беким Балай
ЦФ
18
Хамди Салихи
ЦФ
Главный тренер
Мортен Ольсен
Главный тренер
Джанни де Бьязи
Статистика матча Дания - Албания
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
- : -
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Лига наций, 1 тур
Норвегия
3 : 2
24.09.2026
Дания
Албания
Лига наций, 6 тур
Беларусь
0 : 2
15.11.2026
Албания
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Албания
2 : 1
06.10.2026
Сан-Марино
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Сан-Марино
0 : 3
29.09.2026
Албания
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Паркен
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