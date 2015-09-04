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Евро-2024
Фарерские острова - Северная Ирландия
Фарерские острова - Северная Ирландия: обзор матча 04 сентября 2015
Фарерские острова
04.09.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 7 тур
1 : 3
Завершен
Северная Ирландия
36'
Й. Эдмундссон
12'
Г. Маколи
71'
Г. Маколи
75'
К. Лафферти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фарерские острова - Северная Ирландия
Замена
Р. Балдвинссон
️️️️
Ф. Беньяминсен
87'
84'
Замена
Ш. Фергюсон
️️️️
К. Брант
Замена
К. Барталсстову
️️️️
Б. Хендрикссон
83'
78'
Замена
П. МакНэйр
️️️️
К. Лафферти
Замена
П. Юстинуссен
️️️️
К. Хольст
76'
75'
ГОЛ! 1:3!
К. Лафферти
73'
Желтая карточка
Д. Магеннис
71'
ГОЛ! 1:2!
Г. Маколи
Пас отдал
К. Брант
Желтая карточка
Х. Ханссон
70'
Вторая желтая
Й. Эдмундссон
65'
ГОЛ! 1:1!
Й. Эдмундссон
Пас отдал
С. Наттестад
36'
22'
Желтая карточка
К. МакЛафлин
12'
ГОЛ! 0:1!
Г. Маколи
Пас отдал
О. Норвуд
Желтая карточка
Й. Эдмундссон
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фарерские острова
1
Гуннар Нильсен
ВР
5
Сонни-Рагнар Наттестад
ЦЗ
2
Йонас-Тор Наес
ЦЗ
15
Одмар Фэре
ЦЗ
10
Кристиан Хольст
ЦП
6
Халлур Ханссон
ЦП
9
Джилли Соренсен
ЦП
8
Брандур Хендрикссон
ЦП
7
Фроди Беньяминсен
ЦП
10
Солви Ватнхамар
ЦП
14
Йоан Эдмундссон
АП
Главный тренер
Ларс Ольсен
Северная Ирландия
1
Майкл МакГоверн
ВР
6
Крис Бэйрд
ЦЗ
4
Гарет Маколи
ЦЗ
5
Джонни Эванс
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
16
Оливер Норвуд
ЦП
0
Крис Брант
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
10
Кайл Лафферти
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Фарерские острова
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
13
Пол-Йоханнес Юстинуссен
ЦЗ
15
Рогви Балдвинссон
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
19
Кай-Лео Барталсстову
ЦФ
Северная Ирландия
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
3
Шейн Фергюсон
ЦП
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Билли МакКэй
ЦФ
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
3-5-2
1
Нильсен
5
Наттестад
2
Наес
15
Фэре
9
Соренсен
8
Хендрикссон
7
Беньяминсен
10
Ватнхамар
6
Ханссон
10
Хольст
14
Эдмундссон
3-2-4-1
1
МакГоверн
4
Маколи
5
Эванс
2
МакЛафлин
14
Даллас
6
Бэйрд
16
Норвуд
0
Брант
8
Дэвис
7
МакГинн
10
Лафферти
10
Хольст
13
Юстинуссен
13
Юстинуссен
10
Хольст
7
Беньяминсен
15
Балдвинссон
15
Балдвинссон
7
Беньяминсен
8
Хендрикссон
19
Барталсстову
19
Барталсстову
8
Хендрикссон
10
Лафферти
17
МакНэйр
17
МакНэйр
10
Лафферти
0
Брант
3
Фергюсон
3
Фергюсон
0
Брант
Остались в запасе
Фарерские острова
Северная Ирландия
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
9
Билли МакКэй
ЦФ
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Майкл О'Нил
Остались в запасе
21
Финнур Юстинуссен
ЦФ
22
Эрлинг Якобсен
ЦЗ
6
Рене Юнсен
ЦП
23
Тордур Томсен
ВР
12
Тейтур Гестссон
ВР
11
Клеминт Ольсен
ЦФ
Остались в запасе
9
Билли МакКэй
ЦФ
12
Рой Кэрролл
ВР
23
Алан Маннус
ВР
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
18
Аарон Хьюз
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
15
Пэдди МакКурт
ПП
9
Уилл Григг
ЦФ
21
Джош Магеннис
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Ларс Ольсен
Главный тренер
Майкл О'Нил
Статистика матча Фарерские острова - Северная Ирландия
2
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Фарерские острова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 6 тур
Фарерские острова
1 : 0
16.11.2026
Молдова
Лига наций, 5 тур
Словакия
2 : 2
13.11.2026
Фарерские острова
Лига наций, 4 тур
Казахстан
2 : 2
06.10.2026
Фарерские острова
Лига наций, 3 тур
Фарерские острова
1 : 1
02.10.2026
Словакия
Лига наций, 2 тур
Молдова
1 : 1
29.09.2026
Фарерские острова
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
- : -
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Лига наций, 1 тур
Грузия
0 : 1
25.09.2026
Северная Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Феликс Цвайер
(Берлин)
Стадион:
Торсвеллур
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