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Расписание матчей
Евро-2024
Германия - Польша
Германия - Польша: обзор матча 04 сентября 2015
Германия
04.09.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 7 тур
3 : 1
Завершен
Польша
11'
Т. Мюллер
18'
М. Гетце
81'
М. Гетце
36'
Р. Левандовски
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Германия - Польша
Замена
Л. Подольски
️️️️
М. Гетце
90'
82'
Замена
С. Пешко
️️️️
К. Гросицки
ГОЛ! 3:1!
М. Гетце
81'
Желтая карточка
Б. Швайнштайгер
78'
65'
Желтая карточка
К. Гросицки
62'
Замена
Я. Блащиковски
️️️️
К. Мачиньски
Желтая карточка
Т. Кроос
59'
Замена
И. Гюндоган
️️️️
К. Беллараби
52'
42'
Замена
П. Ольковски
️️️️
Л. Пищек
36'
ГОЛ! 2:1!
Р. Левандовски
Пас отдал
К. Гросицки
ГОЛ! 2:0!
М. Гетце
18'
ГОЛ! 1:0!
Т. Мюллер
Пас отдал
Й. Хектор
11'
7'
Желтая карточка
М. Рыбус
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Германия
1
Мануэль Нойер
ВР
3
Йонас Хектор
ЛЗ
5
Матс Хуммельс
ЦЗ
17
Джером Боатенг
ЦЗ
23
Эмре Джан
ОП
7
Бастиан Швайнштайгер
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
11
Марио Гетце
АП
10
Месут Озил
АП
20
Карим Беллараби
ПВ
13
Томас Мюллер
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Польша
22
Лукаш Фабиански
ВР
13
Мацей Рыбус
ЛЗ
4
Лукаш Шукала
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
20
Лукаш Пищек
ПЗ
11
Камил Гросицки
ЛП
6
Томаш Йодловиц
ОП
10
Гжегож Крыховяк
ОП
5
Кшиштоф Мачиньски
ПП
9
Роберт Левандовски
ЦФ
7
Аркадиуш Милик
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Германия
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
0
Кристоф Крамер
ОП
21
Илкай Гюндоган
ЦП
9
Андре Шюррле
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
23
Макс Крузе
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Польша
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
17
Павел Ольковски
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
17
Славомир Пешко
ЛП
18
Себастьян Мила
ЦП
8
Карол Линетти
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
16
Якуб Блащиковски
ПП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
3-2-1-3-1
1
Нойер
3
Хектор
17
Боатенг
5
Хуммельс
23
Джан
7
Швайнштайгер
8
Кроос
11
Гетце
10
Озил
20
Беллараби
13
Мюллер
4-2-2-2
22
Фабиански
20
Пищек
4
Шукала
15
Глик
13
Рыбус
6
Йодловиц
10
Крыховяк
5
Мачиньски
11
Гросицки
7
Милик
9
Левандовски
20
Беллараби
21
Гюндоган
21
Гюндоган
20
Беллараби
11
Гетце
10
Подольски
10
Подольски
11
Гетце
20
Пищек
17
Ольковски
17
Ольковски
20
Пищек
11
Гросицки
17
Пешко
17
Пешко
11
Гросицки
5
Мачиньски
16
Блащиковски
16
Блащиковски
5
Мачиньски
Остались в запасе
Германия
Польша
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
23
Макс Крузе
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
18
Себастьян Мила
ЦП
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Адам Навалка
Остались в запасе
12
Рон-Роберт Цилер
ВР
1
Марк-Андре тер Стеген
ВР
2
Шкодран Мустафи
ЦЗ
4
Маттиас Гинтер
ЦЗ
0
Кристоф Крамер
ОП
9
Андре Шюррле
ЦП
19
Себастьян Руди
ЦП
23
Макс Крузе
ЦФ
9
Кевин Фолланд
ЦФ
Остались в запасе
18
Себастьян Мила
ЦП
1
Войцех Щесны
ВР
12
Артур Боруц
ВР
3
Артур Енджейчик
ЦЗ
4
Тиаго Сионек
ЦЗ
8
Карол Линетти
ЦП
0
Ариэль Борысюк
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
23
Камиль Вильчек
ЦФ
Главный тренер
Йоахим Лев
Главный тренер
Адам Навалка
Статистика матча Германия - Польша
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
- : -
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Нидерланды
1 : 1
24.09.2026
Германия
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
- : -
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Помощники судьи:
Эленито Ди Либераторе (Италия) Мауро Тонолини (Италия)
Стадион:
Национальный стадион
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