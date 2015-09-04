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Гибралтар - Ирландия
Гибралтар - Ирландия: обзор матча 04 сентября 2015
Гибралтар
04.09.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа D, 7 тур
0 : 4
Завершен
Ирландия
27'
С. Кристи
50'
Р. Кин
52'
Р. Кин (П)
79'
Ш. Лонг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гибралтар - Ирландия
Замена
Р. Гиллинг
️️️️
Д. Сержант
85'
79'
ГОЛ! 0:4!
Ш. Лонг
Пас отдал
Д. Хендрик
77'
Замена
Э. МакГиди
️️️️
В. Хулахан
Замена
М. Йоме
️️️️
Д. Дуарте
73'
71'
Замена
Ш. Лонг
️️️️
Р. Кин
70'
Замена
С. Куинн
️️️️
Д. МакКарти
Замена
Д. Гослинг
️️️️
К. Кашаро
61'
52'
ГОЛ с пенальти! 0:3!
Р. Кин
50'
ГОЛ! 0:2!
Р. Кин
Желтая карточка
Э. Барнетт
48'
42'
Желтая карточка
Д. Уолтерс
27'
ГОЛ! 0:1!
С. Кристи
Желтая карточка
К. Кашаро
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гибралтар
1
Джордан Перес
ВР
3
Джозеф Чиполина
ЦЗ
4
Джек Сержант
ЦЗ
20
Жан-Карлос Гарсия
ЦЗ
6
Рой Чиполина
ЦЗ
22
Эрин Барнетт
ЦЗ
9
Кайл Кашаро
ЛП
10
Лайам Уолкер
ЦП
23
Энтони Бардон
ЦП
18
Джон-Пол Дуарте
ЦФ
7
Ли Кашаро
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Ирландия
16
Шей Гивен
ВР
4
Джон О'Ши
ЦЗ
5
Киран Кларк
ЦЗ
15
Сайрус Кристи
ЦЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Джеймс МакКарти
ЦП
13
Джеффри Хендрик
ЦП
20
Весли Хулахан
ЦП
6
Гленн Уилэн
ЦП
10
Робби Кин
ЦФ
14
Джонатан Уолтерс
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Гибралтар
17
Лайам Нил
ВР
13
Джейми Робба
ВР
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
5
Райан Кашаро
ЦЗ
14
Джесси Виктори
ЦП
21
Роберт Гиллинг
ЦП
12
Джереми Лопес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
11
Джейк Гослинг
ЦФ
16
Джейми Кумбес
ЦФ
19
Мики Йоме
ЦФ
Ирландия
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
7
Эйден МакГиди
ЛВ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
22
Стивен Куинн
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
9
Шейн Лонг
ЦФ
3-2-3-2
1
Перес
20
Гарсия
6
Чиполина
22
Барнетт
4
Сержант
3
Чиполина
9
Кашаро
23
Бардон
10
Уолкер
7
Кашаро
18
Дуарте
3-5-2
16
Гивен
4
О'Ши
5
Кларк
15
Кристи
8
МакКарти
13
Хендрик
20
Хулахан
6
Уилэн
11
Брэди
14
Уолтерс
10
Кин
9
Кашаро
11
Гослинг
11
Гослинг
9
Кашаро
4
Сержант
21
Гиллинг
21
Гиллинг
4
Сержант
18
Дуарте
19
Йоме
19
Йоме
18
Дуарте
8
МакКарти
22
Куинн
22
Куинн
8
МакКарти
20
Хулахан
7
МакГиди
7
МакГиди
20
Хулахан
10
Кин
9
Лонг
9
Лонг
10
Кин
Остались в запасе
Гибралтар
Ирландия
17
Лайам Нил
ВР
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
14
Джесси Виктори
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
5
Райан Кашаро
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Мартин О'Нил
Остались в запасе
17
Лайам Нил
ВР
16
Джастин Ровегно
ЦЗ
14
Джесси Виктори
ЦП
13
Джейми Робба
ВР
5
Райан Кашаро
ЦЗ
12
Джереми Лопес
ЦП
17
Джеймс Босио
ЦП
16
Джейми Кумбес
ЦФ
Остались в запасе
23
Даррен Рэндольф
ВР
1
Дэвид Форд
ВР
20
Марк Уилсон
ЦЗ
5
Ричард Кио
ЦЗ
2
Шеймус Коулмен
ПЗ
18
Дэвид Мейлер
ЦП
11
Джеймс МакКлин
ЦП
17
Стивен Уорд
ЦП
13
Кевин Дойл
ЦФ
Главный тренер
Джефф Вуд
Главный тренер
Мартин О'Нил
Статистика матча Гибралтар - Ирландия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Гибралтар
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
- : -
16.11.2026
Мальта
Лига наций, 5 тур
Андорра
2 : 0
13.11.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Лихтенштейн
0 : 2
05.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Лига наций, 2 тур
Гибралтар
0 : 0
27.09.2026
Андорра
Товарищеские матчи. Сборные
Гибралтар
0 : 0
23.09.2026
Сан-Томе и Принсипи
Ирландия
Лига наций, 6 тур
Ирландия
- : -
17.11.2026
Косово
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Ирландия
1 : 1
04.10.2026
Израиль
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Израиль
0 : 3
27.09.2026
Ирландия
Лига наций, 1 тур
Косово
1 : 0
24.09.2026
Ирландия
Информация о матче
Главный судья:
Марио Страхоня
(Загреб)
Стадион:
Алгарве
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