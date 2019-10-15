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    Джефф Вуд

    Тренер
    Имя Джефф
    Фамилия Вуд
    Гражданство Англия
    Дата рождения 4 февраля 1954
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Гибралтар 3 0 3 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.10.2019 Гибралтар 2 : 3 Грузия
    15.11.2019 Дания 6 : 0 Гибралтар
    18.11.2019 Гибралтар 1 : 6 Швейцария
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