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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Сент-Винсент и Гренадины - Аруба
Сент-Винсент и Гренадины - Аруба: обзор матча 04 сентября 2015
Сент-Винсент и Гренадины
04.09.2015, пятница, 22:30
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 раунд
2 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Аруба
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Сент-Винсент и Гренадины - Аруба
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Сент-Винсент и Гренадины
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
7 : 0
06.10.2025
Куба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 5 тур
Пуэрто-Рико
2 : 1
11.06.2025
Сент-Винсент и Гренадины
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 тур
Сент-Винсент и Гренадины
6 : 0
05.06.2025
Ангилья
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
1 : 1
30.05.2025
Британские Виргинские острова
Товарищеские матчи. Сборные
Сент-Винсент и Гренадины
3 : 0
25.05.2025
Сэйнт Китс и Невис
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Кюрасао
4 : 0
07.06.2026
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Аруба
4 : 1
29.03.2026
Лихтенштейн
Товарищеские матчи. Сборные
Барбадос
0 : 3
15.11.2025
Аруба
Товарищеские матчи. Сборные
Антигуа и Барбуда
0 : 0
13.11.2025
Аруба
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 4 тур
Аруба
0 : 5
08.06.2025
Гаити
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Сент-Винсент и Гренадины
Аруба
Отбор ЧМ-2018. Сент-Винсент и Гренадины уступили Тринидаду и Тобаго
2016.03.26 00:58
1
Отбор ЧМ-2018. Сент-Винсент и Гренадины уступили Тринидаду и Тобаго
2016.03.26 00:58
1
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