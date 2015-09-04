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Расписание матчей
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ
Гренада - Гаити
Гренада - Гаити: обзор матча 04 сентября 2015
Гренада
04.09.2015, пятница, 23:15
Отборочные матчи к ЧМ. КОНКАКАФ, 3 раунд
1 : 3
Ответный матч – 0 : 3
Завершен
Гаити
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Гренада - Гаити
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Иран
0 : 0
11.06.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Ирландия
5 : 0
16.05.2026
Гренада
Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 3
30.03.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
Гренада
0 : 1
19.01.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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15.11.2025
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0 : 1
14.06.2026
Шотландия
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1 : 2
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