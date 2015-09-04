Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Греция - Финляндия
Греция - Финляндия: обзор матча 04 сентября 2015
Греция
04.09.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа F, 7 тур
0 : 1
Завершен
Финляндия
75'
Й. Похьянпало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Греция - Финляндия
Желтая карточка
С. Папастатопулос
90'
+4
Замена
П. Тахцидис
️️️️
А. Самарис
86'
81'
Замена
С. Маттила
️️️️
Б. Садик
Замена
Т. Фонтас
️️️️
Н. Карелис
77'
75'
ГОЛ! 0:1!
Й. Похьянпало
Замена
П. Коне
️️️️
Х. Аравидис
68'
67'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Т. Пукки
Желтая карточка
Х. Аравидис
52'
48'
Желтая карточка
П. Араюри
46'
Замена
Б. Садик
️️️️
К. Хямяляйнен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Греция
1
Орестис Карнезис
ВР
0
Хосе Холебас
ЛЗ
11
Лукас Винтра
ЦЗ
4
Кирякос Пападопулос
ЦЗ
19
Сократис Папастатопулос
ЦЗ
21
Христос Аравидис
ЦП
22
Андреас Самарис
ЦП
6
Александрос Циолис
ЦП
10
Константинос Фортунис
АП
9
Костас Митроглу
ЦФ
18
Николас Карелис
ЦФ
Главный тренер
Костас Цанас
Финляндия
1
Лукаш Градецки
ВР
18
Йере Уронен
ЦЗ
4
Йоона Тойвио
ЦЗ
2
Паулюс Араюри
ЦЗ
8
Перпарим Хетемай
ЦП
19
Александер Ринг
ЦП
14
Тим Спарв
ЦП
21
Каспер Хямяляйнен
ЦП
0
Маркус Халсти
ЦП
13
Кари Аркивуо
ЦП
10
Теему Пукки
ЦФ
Главный тренер
Маркку Канерва
Греция
12
Маркос Веллидис
ВР
13
Стефанос Капино
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Стелиос Кициу
ЦЗ
20
Константинос Яннулис
ЦЗ
23
Вангелис Плателлас
ЦП
23
Панайотис Тахцидис
ЦП
0
Панайотис Коне
ЦП
11
Тахиархис Фонтас
ЦП
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
Финляндия
1
Ники Мяенпяя
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
5
Вилле Яласто
ЦЗ
16
Томас Лам
ЦЗ
5
Валлтери Морен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
17
Сакари Маттила
ЦП
19
Йони Кауко
ЦП
9
Берат Садик
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
4-3-1-2
1
Карнезис
0
Холебас
4
Пападопулос
19
Папастатопулос
11
Винтра
21
Аравидис
22
Самарис
6
Циолис
10
Фортунис
18
Карелис
9
Митроглу
3-5-1-1
1
Градецки
18
Уронен
4
Тойвио
2
Араюри
19
Ринг
21
Хямяляйнен
0
Халсти
13
Аркивуо
14
Спарв
8
Хетемай
10
Пукки
22
Самарис
23
Тахцидис
23
Тахцидис
22
Самарис
21
Аравидис
0
Коне
0
Коне
21
Аравидис
18
Карелис
11
Фонтас
11
Фонтас
18
Карелис
Садик
17
Маттила
17
Маттила
Садик
21
Хямяляйнен
9
Садик
9
Садик
21
Хямяляйнен
10
Пукки
20
Похьянпало
20
Похьянпало
10
Пукки
Остались в запасе
Греция
Финляндия
12
Маркос Веллидис
ВР
23
Вангелис Плателлас
ЦП
13
Стефанос Капино
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Стелиос Кициу
ЦЗ
20
Константинос Яннулис
ЦЗ
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
Главный тренер
Костас Цанас
5
Вилле Яласто
ЦЗ
1
Ники Мяенпяя
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
5
Валлтери Морен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Маркку Канерва
Остались в запасе
12
Маркос Веллидис
ВР
23
Вангелис Плателлас
ЦП
13
Стефанос Капино
ВР
4
Костас Манолас
ЦЗ
5
Вангелис Морас
ЦЗ
15
Стелиос Кициу
ЦЗ
20
Константинос Яннулис
ЦЗ
14
Йоаннис Фетфацидис
ЦП
Остались в запасе
5
Вилле Яласто
ЦЗ
1
Ники Мяенпяя
ВР
12
Йессе Йоронен
ВР
16
Томас Лам
ЦЗ
5
Валлтери Морен
ЦЗ
22
Юкка Райтала
ЦЗ
19
Йони Кауко
ЦП
Главный тренер
Костас Цанас
Главный тренер
Маркку Канерва
Статистика матча Греция - Финляндия
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Греция
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Нидерланды
7 : 0
13.11.2026
Греция
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Греция
2 : 2
01.10.2026
Нидерланды
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Финляндия
Лига наций, 6 тур
Финляндия
7 : 2
15.11.2026
Сан-Марино
Лига наций, 5 тур
Албания
2 : 0
12.11.2026
Финляндия
Лига наций, 4 тур
Беларусь
1 : 0
06.10.2026
Финляндия
Лига наций, 3 тур
Финляндия
2 : 1
03.10.2026
Албания
Лига наций, 2 тур
Финляндия
0 : 0
29.09.2026
Беларусь
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Бойко
(Иванков, Киевская область)
Стадион:
Георгиос Караискакис
Новости команд
Все
Греция
Финляндия
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:17
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:17
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Нидерланды – Греция: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Лига наций: шансы Нидерландов и Греции на победу в матче 5 тура
12 ноября
Стал известен победитель чемпионата мира U15
30 октября
1
Финляндия – Сан-Марино: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 18:50
Лига наций: шансы Финляндии и Сан-Марино на победу в матче 6 тура
14 ноября
Албания – Финляндия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Лига наций: шансы Албании и Финляндии на победу в матче 5 тура
11 ноября
УЕФА наказал Финляндию за фанатский баннер с Лукашенко в образе таракана и свиста во время гимна Беларуси
30 октября
9
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+