Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Костас Цанас

    Тренер
    Имя Костас
    Фамилия Цанас
    Гражданство Греция
    Дата рождения 22 августа 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Греция 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.09.2015 Греция 0 : 1 Финляндия
    07.09.2015 Румыния 0 : 0 Греция
    08.10.2015 Северная Ирландия 3 : 1 Греция
    11.10.2015 Греция 4 : 3 Венгрия
    • Читайте нас: 
    11