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    Костас Цанас - статистика

    Тренер
    Имя Костас
    Фамилия Цанас
    Гражданство Греция
    Дата рождения 22 августа 1967
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Греция 4 1 2 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    04.09.2015 Греция 0 : 1 Финляндия
    07.09.2015 Румыния 0 : 0 Греция
    08.10.2015 Северная Ирландия 3 : 1 Греция
    11.10.2015 Греция 4 : 3 Венгрия
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