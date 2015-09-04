Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Евро-2024
Сербия - Армения
Сербия - Армения: обзор матча 04 сентября 2015
Сербия
04.09.2015, пятница, 21:45
Отборочные матчи к ЧЕ-2016, группа I, 7 тур
2 : 0
Завершен
Армения
21'
Л. Айрапетян (АГ)
53'
А. Льяич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сербия - Армения
Замена
Д. Тадич
️️️️
Ф. Костич
84'
82'
Замена
А. Симонян
️️️️
Г. Казарян
Замена
Л. Фейса
️️️️
А. Льяич
73'
65'
Замена
Р. Корян
️️️️
М. Пиццелли
Замена
З. Тошич
️️️️
А. Живкович
60'
59'
Замена
К. Оганесян
️️️️
А. Озбилиз
Желтая карточка
А. Митрович
54'
ГОЛ! 2:0!
А. Льяич
53'
Желтая карточка
Б. Иванович
45'
43'
Желтая карточка
Г. Казарян
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Л. Айрапетян
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сербия
1
Владимир Стойкович
ВР
4
Александар Коларов
ЛЗ
6
Бранислав Иванович
ЦЗ
15
Ненад Томович
ЦЗ
24
Урош Спайич
ЦЗ
11
Филип Костич
ЛВ
21
Неманья Матич
ОП
14
Андрия Живкович
ЦП
15
Дарко Брашанац
ЦП
22
Адем Льяич
АП
9
Александар Митрович
ЦФ
Главный тренер
Радован Чурчич
Армения
0
Геворг Каспаров
ВР
20
Левон Айрапетян
ЛЗ
0
Грайр Мкоян
ЦЗ
2
Гаэль Андоньян
ЦЗ
5
Роберт Арзуманян
ЦЗ
18
Генрих Мхитарян
ЦП
0
Арас Озбилиз
ЦП
8
Маркос Пиццелли
ЦП
12
Геворг Казарян
ЦП
6
Карлен Мкртчян
ЦП
0
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Саркис Овсепян
Сербия
23
Зелько Бркич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
22
Иван Обрадович
ЦЗ
3
Милош Косанович
ЦЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Радосав Петрович
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
15
Любомир Фейса
ЦП
7
Зоран Тошич
ПВ
8
Лазар Маркович
ЦФ
0
Петар Шкулетич
ЦФ
Армения
21
Геворг Празян
ВР
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
13
Камо Оганесян
ПЗ
5
Артак Григорян
ОП
10
Масис Восканян
ЦП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Вардан Погосян
ЦП
14
Артем Симонян
АП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
9
Руслан Корян
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Стойкович
4
Коларов
15
Томович
24
Спайич
6
Иванович
21
Матич
14
Живкович
15
Брашанац
11
Костич
22
Льяич
9
Митрович
4-5-1
0
Каспаров
0
Мкоян
2
Андоньян
5
Арзуманян
20
Айрапетян
18
Мхитарян
8
Пиццелли
12
Казарян
6
Мкртчян
0
Озбилиз
0
Мовсисян
22
Льяич
15
Фейса
15
Фейса
22
Льяич
11
Костич
10
Тадич
10
Тадич
11
Костич
14
Живкович
7
Тошич
7
Тошич
14
Живкович
12
Казарян
14
Симонян
14
Симонян
12
Казарян
0
Озбилиз
13
Оганесян
13
Оганесян
0
Озбилиз
8
Пиццелли
9
Корян
9
Корян
8
Пиццелли
Остались в запасе
Сербия
Армения
23
Зелько Бркич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
22
Иван Обрадович
ЦЗ
3
Милош Косанович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
0
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Радован Чурчич
21
Геворг Празян
ВР
10
Масис Восканян
ЦП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Вардан Погосян
ЦП
Главный тренер
Саркис Овсепян
Остались в запасе
23
Зелько Бркич
ВР
1
Предраг Райкович
ВР
22
Иван Обрадович
ЦЗ
3
Милош Косанович
ЦЗ
4
Радосав Петрович
ОП
6
Неманья Гудель
ЦП
4
Лука Миливойевич
ЦП
8
Лазар Маркович
ЦФ
0
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
21
Геворг Празян
ВР
10
Масис Восканян
ЦП
16
Норайр Асланян-Мамедов
ЦФ
12
Арсен Бегларян
ВР
0
Артур Юспашян
ЦЗ
3
Вараздат Ароян
ЦЗ
5
Артак Григорян
ОП
19
Оганес Амбарцумян
ЦП
22
Вардан Погосян
ЦП
Главный тренер
Радован Чурчич
Главный тренер
Саркис Овсепян
Статистика матча Сербия - Армения
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Сербия
Лига наций, 6 тур
Греция
- : -
16.11.2026
Сербия
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Нидерланды
2 : 1
04.10.2026
Сербия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Сербия
1 : 2
27.09.2026
Нидерланды
Лига наций, 1 тур
Сербия
1 : 2
24.09.2026
Греция
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Информация о матче
Главный судья:
Мирослав Зелинка
(Шлапанице)
Стадион:
Караджордже
Новости команд
Все
Сербия
Армения
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
21:35
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:17
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Греция – Сербия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 16 ноября 2026
21:35
Лига наций: шансы Греции и Сербии на победу в матче 6 тура
Вчера, 12:17
Бабич прокомментировал поражение Сербии от Германии – спартаковец забил в свои
14 ноября
2
Лига наций. Нидерланды поиздевались над Грецией (7:0), Германия победила Сербию (3:1) благодаря автоголу спартаковца
14 ноября
2
Сербия – Германия: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 13 ноября 2026
13 ноября
Латвия – Армения: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 ноября 2026
Вчера, 15:50
Лига наций: шансы Латвии и Армении на победу в матче 6 тура
14 ноября
Армения – Кипр: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 12 ноября 2026
12 ноября
Игрока ЦСКА похвалили за его армянский язык
12 ноября
1
Лига наций: шансы Армении и Кипра на победу в матче 5 тура
11 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+