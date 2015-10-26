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    Расписание матчей 26-10-2015

    сентябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4
    октябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2015
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2015
    26 октября, понедельник
    00:00
    Нью-Йорк Сити
    1:3
    Нью-Инглэнд Революшн
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    00:00
    Филадельфия Юнион
    1:0
    Орландо Сити
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    00:00
    Коламбус
    5:0
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    00:00
    Монреаль Импакт
    2:1
    Торонто
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    02:00
    Чикаго Файр
    1:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    02:00
    Портленд
    4:1
    Колорадо
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    02:00
    Канзаc Сити
    2:1
    Лос-Анджелес Гэлакси
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    02:00
    Сиэтл
    3:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    02:00
    Ванкувер Уайткепс
    3:0
    Хьюстон
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    02:00
    Даллас
    2:1
    Сан-Хосе
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2015, 32 тур
    26 октября, понедельник
    00:30
    Атлетико Минейро
    2:1
    Понте-Прета
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье (2015/2016), 17 тур
    26 октября, понедельник
    13:00
    Челябинск
    1:2
    Носта
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    13:00
    Динамо
    2:1
    Волга
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    16:30
    Лада-Тольятти
    1:3
    Сызрань-2003
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    17:00
    Нефтехимик
    1:0
    Пари НН
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    18:00
    Химик
    2:1
    Зенит-Ижевск
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Запад (2015/2016), 17 тур
    26 октября, понедельник
    14:00
    Карелия
    1:2
    Олимп-Долгопрудный
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    14:00
    Коломна
    0:2
    Текстильщик
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    16:00
    Псков-747
    2:4
    Знамя Труда
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    19:00
    ЦРФСО
    2:0
    Домодедово
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    19:00
    Строгино
    4:0
    Волга
    Матч завершен
    Россия. Второй дивизион. Зона Юг (2015/2016), 15 тур
    26 октября, понедельник
    15:00
    МИТОС
    4:1
    Дружба
    Матч завершен
    Беларусь. Высшая лига 2015, 24 тур
    26 октября, понедельник
    15:00
    Динамо
    2:0
    Славия-Мозырь
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    18:30
    Неман
    2:1
    Динамо-Брест
    Матч завершен
    Россия. ФНЛ (2015/2016), 18 тур
    26 октября, понедельник
    19:00
    Арсенал
    4:1
    Спартак-2
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    19:00
    Зенит-2
    2:4
    Факел
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2015/2016), 13 тур
    26 октября, понедельник
    19:30
    Локомотив
    0:2
    Ростов
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2015/2016), 9 тур
    26 октября, понедельник
    20:00
    Антальяспор
    1:5
    Бешикташ
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2015/2016), 13 тур
    26 октября, понедельник
    21:00
    Рандерс
    1:1
    Оденсе
    Матч завершен
    Швеция. Аллсвенскан 2015, 29 тур
    26 октября, понедельник
    21:00
    Кальмар
    3:1
    Гефле
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    21:00
    Отвидаберг
    2:3
    Эребру
    Матч завершен
    26 октября, понедельник
    21:05
    АИК
    1:2
    Гетеборг
    Матч завершен
    Испания. Примера (2015/2016), 9 тур
    26 октября, понедельник
    22:30
    Атлетик
    3:0
    Спортинг
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2015/2016), 13 тур
    26 октября, понедельник
    22:45
    Кардифф
    0:0
    Бристоль Сити
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2015/2016), 8 тур
    26 октября, понедельник
    23:00
    Белененсеш
    1:0
    Униан Мадейра
    Матч завершен
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