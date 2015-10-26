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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
Строгино - Волга
Строгино - Волга: обзор матча 26 октября 2015
Строгино
26.10.2015, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
4 : 0
Завершен
Волга
6'
Е. Иващенко
53'
М. Куфтин
58'
И. Сергеев
68'
И. Сергеев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Строгино - Волга
Замена
И. Фролов
️️️️
Д. Душин
90'
Желтая карточка
Д. Поляков
89'
Замена
В. Семенов
️️️️
И. Драгунов
84'
Замена
И. Гапонов
️️️️
М. Куфтин
80'
Замена
С. Середин
️️️️
Е. Иващенко
74'
ГОЛ! 4:0!
И. Сергеев
68'
Замена
Д. Щербак
️️️️
Х. Хацуков
66'
59'
Замена
И. Виноградов
️️️️
М. Киселев
ГОЛ! 3:0!
И. Сергеев
58'
54'
Замена
Ш. Курбанов
️️️️
Д. Лобанов
ГОЛ! 2:0!
М. Куфтин
53'
26'
Желтая карточка
А. Саргсян
22'
Желтая карточка
Д. Лобанов
ГОЛ! 1:0!
Е. Иващенко
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Строгино
12
Василий Лукичев
ВР
14
Игорь Драгунов
ЦЗ
94
Максим Куфтин
ЦЗ
7
Павел Дроздов
ЦЗ
22
Евгений Иващенко
ЦП
36
Виталий Борсук
ЦП
95
Хасан Хацуков
ЦП
18
Дмитрий Душин
ЦП
8
Данила Поляков
ЦП
19
Владимир Рыховский
ЦП
33
Иван Сергеев
ЦФ
Главный тренер
Владимир Щербак
Волга
37
Дмитрий Романенко
ВР
5
Никита Сергеев
ЦЗ
21
Дмитрий Лобанов
ЦЗ
80
Нодар Кавтарадзе
ЛВ
11
Антон Соловьёв
ЛВ
18
Сергей Коровушкин
ЦП
23
Сергей Алборов
ЦП
40
Максим Киселев
ЦП
4
Асатур Саргсян
ЦП
10
Роман Урхов
ПВ
10
Гига Мамулашвили
ЦФ
Строгино
26
Никита Гарон
ВР
5
Владислав Семенов
ЛЗ
95
Илья Гапонов
ЦЗ
21
Иван Фролов
ЦП
30
Денис Щербак
ЦП
17
Сергей Середин
ЦФ
92
Вадим Пронкин
ЦФ
Волга
22
Петр Устинов
ВР
33
Шамиль Курбанов
ЦЗ
14
Илья Виноградов
ЦП
26
Евгений Пышкин
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
3-5-1-1
12
Лукичев
14
Драгунов
94
Куфтин
7
Дроздов
95
Хацуков
18
Душин
8
Поляков
19
Рыховский
36
Борсук
22
Иващенко
33
Сергеев
2-4-3-1
37
Романенко
5
Сергеев
21
Лобанов
23
Алборов
40
Киселев
4
Саргсян
18
Коровушкин
10
Урхов
80
Кавтарадзе
11
Соловьёв
10
Мамулашвили
18
Душин
21
Фролов
21
Фролов
18
Душин
14
Драгунов
5
Семенов
5
Семенов
14
Драгунов
22
Иващенко
17
Середин
17
Середин
22
Иващенко
95
Хацуков
30
Щербак
30
Щербак
95
Хацуков
94
Куфтин
95
Гапонов
95
Гапонов
94
Куфтин
21
Лобанов
33
Курбанов
33
Курбанов
21
Лобанов
40
Киселев
14
Виноградов
14
Виноградов
40
Киселев
Остались в запасе
Строгино
Волга
92
Вадим Пронкин
ЦФ
26
Никита Гарон
ВР
Главный тренер
Владимир Щербак
26
Евгений Пышкин
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Остались в запасе
92
Вадим Пронкин
ЦФ
26
Никита Гарон
ВР
Остались в запасе
26
Евгений Пышкин
ЦП
11
Александр Назарько
ЦП
8
Артур Ахметгалимов
ЦП
6
Максим Михеев
ЦП
22
Петр Устинов
ВР
Главный тренер
Владимир Щербак
Статистика матча Строгино - Волга
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Рязань
3 : 3
31.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Строгино
0 : 1
25.10.2026
Ротор-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Квант
1 : 3
17.10.2026
Строгино
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Строгино
1 : 6
11.10.2026
Салют
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Орел
1 : 0
03.10.2026
Строгино
Волга
Россия. Кубок, 1/256 финала
Волга
0 : 0
05.08.2020
Звезда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Волга
2 : 3
04.06.2017
Строгино
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
6 : 0
28.05.2017
Волга
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Волга
0 : 1
21.05.2017
Коломна
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Спартак К
4 : 0
14.05.2017
Волга
Информация о матче
Главный судья:
Максим Перезва
(Раменское)
Стадион:
Янтарь
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