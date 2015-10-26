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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Химик - Ижевск
Химик - Ижевск: обзор матча 26 октября 2015
Химик
26.10.2015, понедельник, 18:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
2 : 1
Завершен
Ижевск
51'
Д. Фолин
86'
А. Бухаров
11'
М. Сафин (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Химик - Ижевск
Замена
Д. Забродин
️️️️
Д. Фолин
90'
87'
Замена
А. Елисеев
️️️️
М. Сафин
ГОЛ! 2:1!
А. Бухаров
86'
Желтая карточка
А. Алаев
85'
Замена
Д. Вершинин
️️️️
М. Курбанов
83'
Желтая карточка
М. Курбанов
79'
Замена
О. Быков
️️️️
А. Шебанов
57'
ГОЛ! 1:1!
Д. Фолин
51'
Желтая карточка
А. Бухаров
42'
25'
Желтая карточка
М. Сафин
Замена
М. Курбанов
️️️️
Ю. Удунян
22'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Сафин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Химик
12
Артем Загребин
ВР
7
Алексей Шебанов
ВР
44
Юрий Удунян
ЛЗ
5
Антон Алаев
ЦЗ
15
Михаил Прыгунов
ЦЗ
4
Михаил Рытов
ПЗ
80
Артем Брагин
ЦП
8
Денис Фолин
ЦП
4
Артем Блуднов
ЦП
17
Сергей Квасов
ЦП
44
Александр Бухаров
ЦФ
Главный тренер
Салават Галеев
Ижевск
30
Никита Медведев
ВР
13
Роман Семякин
ЛЗ
44
Булат Садыков
ЦЗ
27
Аркадий Симанов
ЛП
17
Михаил Канаев
ОП
37
Евгений Ушаков
ОП
18
Максим Малаховский
ЦП
15
Марат Сафин
ЦП
7
Сергей Данилов
ПП
92
Евгений Кобзарь
ЦФ
13
Алексей Цыганцов
ЦФ
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Химик
16
Дмитрий Гавриков
ВР
44
Мурад Курбанов
ЦЗ
14
Дмитрий Забродин
ЛВ
17
Олег Быков
ЦП
47
Дмитрий Вершинин
ЦП
17
Антон Фролов
ЦП
23
Кирилл Хохлов
ЦП
Ижевск
22
Сергей Воронин
ВР
3
Денис Кибардин
ЦЗ
27
Андрей Елисеев
ЦЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
54
Илья Кирносов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
29
Александр Русских
ЦФ
4-4-1
12
Загребин
44
Удунян
5
Алаев
15
Прыгунов
4
Рытов
80
Брагин
4
Блуднов
17
Квасов
8
Фолин
44
Бухаров
2-2-4-2
30
Медведев
44
Садыков
13
Семякин
17
Канаев
37
Ушаков
7
Данилов
18
Малаховский
15
Сафин
27
Симанов
13
Цыганцов
92
Кобзарь
7
Шебанов
17
Быков
17
Быков
7
Шебанов
Курбанов
47
Вершинин
47
Вершинин
Курбанов
44
Удунян
44
Курбанов
44
Курбанов
44
Удунян
8
Фолин
14
Забродин
14
Забродин
8
Фолин
15
Сафин
27
Елисеев
27
Елисеев
15
Сафин
Остались в запасе
Химик
Ижевск
17
Антон Фролов
ЦП
23
Кирилл Хохлов
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
3
Денис Кибардин
ЦЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
54
Илья Кирносов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
29
Александр Русских
ЦФ
22
Сергей Воронин
ВР
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Остались в запасе
17
Антон Фролов
ЦП
23
Кирилл Хохлов
ЦП
16
Дмитрий Гавриков
ВР
Остались в запасе
3
Денис Кибардин
ЦЗ
14
Денис Чушъялов
ОП
54
Илья Кирносов
ЦП
50
Геннадий Козлов
ЦФ
29
Александр Русских
ЦФ
22
Сергей Воронин
ВР
Главный тренер
Салават Галеев
Главный тренер
Игорь Меньщиков
Статистика матча Химик - Ижевск
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Динамо Брл
1 : 2
01.11.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Химик
3 : 1
25.10.2026
Крылья Советов-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Акрон-2
4 : 3
18.10.2026
Химик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Химик
5 : 0
11.10.2026
Победа
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
КДВ
0 : 2
04.10.2026
Химик
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 10 тур
Носта
2 : 1
29.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 9 тур
Ижевск
1 : 1
24.10.2026
Рубин-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 8 тур
Урал-2
0 : 2
19.10.2026
Ижевск
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 7 тур
Ижевск
1 : 0
11.10.2026
Челябинск-2
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 4, 6 тур
Ижевск
3 : 1
04.10.2026
Оренбург-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Курбатов
(Магнитогорск)
Стадион:
Химик
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