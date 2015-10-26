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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Кардифф - Бристоль Сити
Кардифф - Бристоль Сити: обзор матча 26 октября 2015
Кардифф
26.10.2015, понедельник, 22:45
Англия. Чемпионшип, 13 тур
0 : 0
Завершен
Бристоль Сити
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кардифф - Бристоль Сити
Замена
Э. Пилкингтон
️️️️
А. Ревелл
82'
Замена
С. Амеоби
️️️️
К. Нун
67'
Замена
Д. Роллс
️️️️
К. Дикгакой
51'
Желтая карточка
А. Гуннарссон
50'
25'
Замена
Д. Брайан
️️️️
Н. Бэйкер
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кардифф
1
Дэвид Маршалл
ВР
16
Мэттью Коннолли
ЦЗ
21
Ли Пелтье
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
2
Фабио
ПЗ
12
Крэйг Нун
ЦП
15
Кагишо Дикгакой
ЦП
7
Питер Уиттингем
ЦП
5
Арон Гуннарссон
ЦП
20
Джо Мэйсон
ЦФ
18
Алекс Ревелл
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Бристоль Сити
34
Фрэнк Филдинг
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
17
Натан Бэйкер
ЦЗ
44
Эден Флинт
ЦЗ
33
Деррик Уильямс
ЦЗ
17
Эллиот Беннетт
ЦП
8
Кори Смит
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
15
Люк Фримен
АП
18
Аарон Уилбрахам
ЦФ
26
Джонатан Коджиа
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Кардифф
21
Саймон Мур
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
32
Джо Роллс
ЦП
13
Энтони Пилкингтон
ЦП
10
Сэм Амеоби
ЦФ
Бристоль Сити
29
Бен Хамер
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
2
Марк Литтл
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
4-4-2
1
Маршалл
16
Коннолли
21
Пелтье
23
Моррисон
2
Фабио
12
Нун
7
Уиттингем
5
Гуннарссон
15
Дикгакой
18
Ревелл
20
Мэйсон
4-3-1-2
34
Филдинг
17
Бэйкер
44
Флинт
33
Уильямс
12
Эйлинг
17
Беннетт
8
Смит
7
Пак
15
Фримен
26
Коджиа
18
Уилбрахам
15
Дикгакой
32
Роллс
32
Роллс
15
Дикгакой
18
Ревелл
13
Пилкингтон
13
Пилкингтон
18
Ревелл
12
Нун
10
Амеоби
10
Амеоби
12
Нун
17
Бэйкер
23
Брайан
23
Брайан
17
Бэйкер
Остались в запасе
Кардифф
Бристоль Сити
21
Саймон Мур
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Главный тренер
Рассел Слэйд
29
Бен Хамер
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Стив Коттерилл
Остались в запасе
21
Саймон Мур
ВР
2
Скотт Мэлони
ЦЗ
30
Габриэль Тамаш
ЦЗ
7
Стюарт О'Кифи
ЦП
Остались в запасе
29
Бен Хамер
ВР
2
Марк Литтл
ЦЗ
26
Лиам Мур
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
10
Саймон Кокс
ЦФ
18
Киран Эгард
ЦФ
Главный тренер
Рассел Слэйд
Главный тренер
Стив Коттерилл
Статистика матча Кардифф - Бристоль Сити
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
- : -
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Мидлсбро
2 : 2
17.10.2026
Кардифф
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Мидлсбро
- : -
21.11.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Бристоль Сити
0 : 5
07.11.2026
Норвич Сити
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Болтон
2 : 3
31.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Сток Сити
0 : 0
24.10.2026
Бристоль Сити
Англия. Чемпионшип, 11 тур
Бристоль Сити
0 : 1
17.10.2026
Шеффилд Юнайтед
Информация о матче
Главный судья:
Крейг Поусон
(Южный Йоркшир)
Стадион:
Кардифф Сити
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