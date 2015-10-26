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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 2
ЦРФСО - Домодедово
ЦРФСО - Домодедово: обзор матча 26 октября 2015
ЦРФСО
26.10.2015, понедельник, 19:00
Россия. Второй дивизион. Зона Запад, 17 тур
2 : 0
Завершен
Домодедово
34'
И. Федоров
50'
А. Вшивцев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ЦРФСО - Домодедово
Замена
Д. Митин
️️️️
В. Емельяненко
87'
76'
Замена
Р. Мурадов
️️️️
Т. Бураев
Замена
В. Мешковский
️️️️
А. Вшивцев
76'
72'
Замена
Е. Васильев
️️️️
Н. Липаткин
68'
Замена
С. Яшин
️️️️
Е. Гаврюк
Замена
Б. Усманов
️️️️
И. Федоров
61'
55'
Замена
А. Попов
️️️️
А. Сапронов
ГОЛ! 2:0!
А. Вшивцев
50'
Замена
М. Петрусев
️️️️
М. Терентьев
46'
ГОЛ! 1:0!
И. Федоров
34'
18'
Желтая карточка
В. Самохвалов
16'
Пенальти не реализован!
Е. Гаврюк
Желтая карточка
М. Терентьев
14'
Желтая карточка
С. Давыдов
10'
2'
Желтая карточка
Е. Кирисов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ЦРФСО
31
Алексей Березин
ВР
4
Денис Прокопенко
ЦЗ
22
Сергей Чернецов
ЦЗ
3
Вячеслав Емельяненко
ЦЗ
37
Максим Терентьев
ЦЗ
24
Кирилл Плотников
ПЗ
10
Сергей Давыдов
ЦП
88
Роман Быков
ЦП
23
Андрей Вшивцев
ЦФ
17
Илья Федоров
ЦФ
9
Андрей Прудников
ЦФ
Домодедово
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
2
Илья Сапожников
ЦЗ
16
Тимур Бураев
ЦЗ
15
Василий Самохвалов
ЦЗ
55
Александр Коротков
ЦЗ
9
Денис Большаков
ПЗ
99
Александр Сапронов
ЦП
10
Александр Заикин
ЦП
2
Евгений Кирисов
ЦП
21
Николай Липаткин
ПП
10
Евгений Гаврюк
ЦФ
ЦРФСО
55
Александр Радионов
ВР
4
Антон Сехин
ЦЗ
8
Михаил Петрусев
ЛВ
20
Бекхан Усманов
ЦП
15
Даниил Митин
ЦП
24
Василий Мешковский
ЦФ
21
Игорь Сапронов
ЦФ
Домодедово
1
Юрий Костриков
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
77
Егор Васильев
ЦП
17
Антон Попов
ЦП
14
Руслан Мурадов
ЦП
8
Дмитрий Куделин
ЦП
18
Сергей Яшин
ЦП
3-2-2-3
31
Березин
22
Чернецов
3
Емельяненко
37
Терентьев
4
Прокопенко
24
Плотников
10
Давыдов
88
Быков
9
Прудников
17
Федоров
23
Вшивцев
3-2-4-1
1
Волкотруб
16
Бураев
15
Самохвалов
55
Коротков
9
Большаков
2
Сапожников
21
Липаткин
10
Заикин
2
Кирисов
99
Сапронов
10
Гаврюк
17
Федоров
20
Усманов
20
Усманов
17
Федоров
23
Вшивцев
24
Мешковский
24
Мешковский
23
Вшивцев
37
Терентьев
8
Петрусев
8
Петрусев
37
Терентьев
3
Емельяненко
15
Митин
15
Митин
3
Емельяненко
21
Липаткин
77
Васильев
77
Васильев
21
Липаткин
99
Сапронов
17
Попов
17
Попов
99
Сапронов
16
Бураев
14
Мурадов
14
Мурадов
16
Бураев
10
Гаврюк
18
Яшин
18
Яшин
10
Гаврюк
Остались в запасе
ЦРФСО
Домодедово
4
Антон Сехин
ЦЗ
21
Игорь Сапронов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
8
Дмитрий Куделин
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Остались в запасе
4
Антон Сехин
ЦЗ
21
Игорь Сапронов
ЦФ
55
Александр Радионов
ВР
Остались в запасе
8
Дмитрий Куделин
ЦП
1
Юрий Костриков
ВР
5
Дмитрий Кудинов
ЦЗ
Статистика матча ЦРФСО - Домодедово
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 17 тур
ЦРФСО
0 : 3
29.05.2019
Знамя Труда
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
ЦРФСО
0 : 3
26.05.2019
Казанка
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Торпедо Вл
3 : 0
20.05.2019
ЦРФСО
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
ЦРФСО
0 : 3
11.05.2019
Велес
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Текстильщик
3 : 0
03.05.2019
ЦРФСО
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 26 тур
Торпедо Вл
4 : 0
04.06.2017
Домодедово
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 25 тур
Домодедово
2 : 0
28.05.2017
Псков
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 24 тур
Домодедово
0 : 4
21.05.2017
Текстильщик
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 22 тур
Домодедово
3 : 2
18.05.2017
Москва
Россия. ПФЛ. Зона Запад, 23 тур
Знамя Труда
1 : 0
15.05.2017
Домодедово
Информация о матче
Главный судья:
Илья Парфентьев
(Санкт-Петербург)
Стадион:
СГАФКСТ
Новости команд
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ЦРФСО
Домодедово
Будогосский: «Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА — «Зенит»
2017.03.04 22:04
5
Кубок России. «Шинник» обыграл ЦФРСО и в 1/16 сыграет с «Крыльями Советов»
2016.08.24 20:31
1
Булатов назначен главным тренером «Торпедо»
2016.05.05 19:48
3
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
Будогосский: «Я остался удовлетворен работой Егорова на матче ЦСКА — «Зенит»
2017.03.04 22:04
5
Кубок России. «Шинник» обыграл ЦФРСО и в 1/16 сыграет с «Крыльями Советов»
2016.08.24 20:31
1
Булатов назначен главным тренером «Торпедо»
2016.05.05 19:48
3
Ревякин продолжит карьеру во втором дивизионе чемпионата России
2016.02.27 11:31
1
«Зенит» пригласил на просмотр защитника «Домодедово»
2016.01.08 17:34
2
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