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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Спортинг
Атлетик - Спортинг: обзор матча 26 октября 2015
Атлетик
26.10.2015, понедельник, 22:30
Испания. Примера, 9 тур
3 : 0
Завершен
Спортинг
29'
М. Сусаета
42'
А. Адурис
67'
А. Адурис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Спортинг
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Б. Эчебаррия
84'
Замена
И. Гомес
️️️️
М. Сусаета
81'
Желтая карточка
А. Адурис
76'
Замена
Э. Боведа
️️️️
И. Уильямс
73'
70'
Замена
П. Перес
️️️️
А. Халилович
ГОЛ! 3:0!
А. Адурис
Пас отдал
Б. Эчебаррия
67'
61'
Желтая карточка
Н. Касес
61'
Замена
С. Иглесиас
️️️️
М. Анхель Герреро
46'
Замена
К. Кармона
️️️️
О. Маскарель
Пенальти не реализован!
А. Адурис
42'
ГОЛ! 2:0!
А. Адурис
42'
ГОЛ! 1:0!
М. Сусаета
Пас отдал
И. Уильямс
29'
23'
Желтая карточка
О. Маскарель
14'
Желтая карточка
А. Халилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
7
Беньят Эчебаррия
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Спортинг
1
Альберто Гарсия
ВР
29
Хулио Родригес
ЦЗ
20
Бернардо Эспиноcа
ЦЗ
23
Луис Эрнандес
ЦЗ
11
Альберто Лора
ЦЗ
8
Омар Маскарель
ОП
18
Исмаэль Лопес Бланко
ЦП
10
Начо Касес
ЦП
6
Серхио Альварес
ЦП
10
Ален Халилович
АП
10
Мигель Анхель Герреро
ЦФ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
18
Карлос Гурпеги
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
11
Ибаи Гомес
ЦФ
Спортинг
26
Деннис Диас
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
19
Карлос Кармона
ОП
10
Пабло Перес
ЦП
27
Серхио Иглесиас
ЦФ
3-2-2-3
1
Ирайсос
12
Сан Хосе
3
Этчейта
14
Ляпорт
18
Баленсиага
18
де Маркос
7
Эчебаррия
14
Сусаета
20
Адурис
9
Уильямс
14
Гарсия
4-1-3-1-1
1
Гарсия
20
Эспиноcа
23
Эрнандес
11
Лора
29
Родригес
8
Маскарель
18
Лопес Бланко
10
Касес
6
Альварес
10
Халилович
10
Герреро
9
Уильямс
2
Боведа
2
Боведа
9
Уильямс
7
Эчебаррия
14
Эрасо
14
Эрасо
7
Эчебаррия
14
Сусаета
11
Гомес
11
Гомес
14
Сусаета
10
Герреро
27
Иглесиас
27
Иглесиас
10
Герреро
8
Маскарель
19
Кармона
19
Кармона
8
Маскарель
10
Халилович
10
Перес
10
Перес
10
Халилович
Остались в запасе
Атлетик
Спортинг
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
26
Деннис Диас
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Остались в запасе
1
Яго Эррерин
ВР
18
Карлос Гурпеги
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Остались в запасе
26
Деннис Диас
ВР
15
Роберто Канелья
ЦЗ
3
Алекс Менендес
ЦЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Абелардо Фернандес
Статистика матча Атлетик - Спортинг
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Спортинг
Испания. Сегунда, 15 тур
Спортинг
- : -
22.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 14 тур
Реал Сосьедад Б
2 : 2
14.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Сеута
0 : 2
01.11.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 11 тур
Кастельон
4 : 0
25.10.2026
Спортинг
Испания. Сегунда, 10 тур
Спортинг
2 : 1
17.10.2026
Альбасете
Информация о матче
Главный судья:
Игнасио Иглесиас Вильянуэва
(Пуэнтедеуме)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Где смотреть матч:
НТВ-Плюс Футбол
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