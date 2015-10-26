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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 4
Нефтехимик - Нижний Новгород
Нефтехимик - Нижний Новгород: обзор матча 26 октября 2015
Нефтехимик
26.10.2015, понедельник, 17:00
Россия. Второй дивизион. Зона Урал-Поволжье, 17 тур
1 : 0
Завершен
Нижний Новгород
52'
Р. Салимов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нефтехимик - Нижний Новгород
Замена
А. Васянович
️️️️
Е. Духнов
90'
89'
Желтая карточка
Н. Васильев
87'
Желтая карточка
А. Хрипков
Желтая карточка
А. Малеев
82'
78'
Замена
Н. Николаев
️️️️
Н. Кабаев
75'
Замена
Д. Голубев
️️️️
А. Недогода
72'
Замена
И. Беляков
️️️️
М. Нестеров
Замена
А. Кузьмичев
️️️️
Л. Решетников
69'
Желтая карточка
Н. Сурков
67'
60'
Желтая карточка
Н. Вдовиченко
Замена
А. Малеев
️️️️
Д. Караев
59'
54'
Замена
А. Ткач
️️️️
К. Жильцов
Замена
А. Субботин
️️️️
А. Домшинский
54'
53'
Желтая карточка
К. Жильцов
ГОЛ! 1:0!
Р. Салимов
52'
Замена
Д. Караев
️️️️
А. Секретов
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нефтехимик
1
Александр Самохвалов
ВР
13
Валерий Почивалин
ЛЗ
15
Владимир Ярославцев
ЦЗ
3
Никита Сурков
ЦЗ
2
Сергей Морозов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
23
Леонид Решетников
ЦП
28
Евгений Духнов
ЦП
5
Роман Салимов
ПВ
90
Алексей Домшинский
ЦФ
5
Игорь Лаврентьев
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
Нижний Новгород
31
Артур Анисимов
ВР
90
Андрей Хрипков
ЦЗ
3
Игорь Маслов
ЦЗ
15
Михаил Ершов
ЦЗ
5
Константин Жильцов
ЦЗ
14
Александр Недогода
ЦЗ
4
Артем Абрамов
ПЗ
8
Николай Кабаев
ЦП
21
Максим Нестеров
ЦП
96
Никита Васильев
ПП
25
Николай Вдовиченко
ЦФ
Главный тренер
Валерий Богданец
Нефтехимик
25
Ростислав Солдатенко
ВР
30
Андрей Васянович
ПЗ
8
Артем Кузьмичев
ЦП
8
Артемий Малеев
АП
21
Руслан Шония
ЦФ
10
Давид Караев
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Нижний Новгород
41
Максим Шумайлов
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
96
Никита Николаев
ЦЗ
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
13
Алексей Ткач
ЦП
10
Игорь Беляков
ЦФ
4-3-1-2
1
Самохвалов
13
Почивалин
15
Ярославцев
3
Сурков
2
Морозов
10
Секретов
28
Духнов
23
Решетников
5
Салимов
5
Лаврентьев
90
Домшинский
3-2-3-1
31
Анисимов
15
Ершов
5
Жильцов
14
Недогода
4
Абрамов
3
Маслов
96
Васильев
21
Нестеров
8
Кабаев
25
Вдовиченко
23
Решетников
8
Кузьмичев
8
Кузьмичев
23
Решетников
Караев
8
Малеев
8
Малеев
Караев
28
Духнов
30
Васянович
30
Васянович
28
Духнов
10
Секретов
10
Караев
10
Караев
10
Секретов
90
Домшинский
9
Субботин
9
Субботин
90
Домшинский
8
Кабаев
96
Николаев
96
Николаев
8
Кабаев
21
Нестеров
10
Беляков
10
Беляков
21
Нестеров
5
Жильцов
13
Ткач
13
Ткач
5
Жильцов
14
Недогода
92
Голубев
92
Голубев
14
Недогода
Остались в запасе
Нефтехимик
Нижний Новгород
25
Ростислав Солдатенко
ВР
21
Руслан Шония
ЦФ
Главный тренер
Рустем Хузин
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Богданец
Остались в запасе
25
Ростислав Солдатенко
ВР
21
Руслан Шония
ЦФ
Остались в запасе
19
Эдуард Стурки
ЦЗ
41
Максим Шумайлов
ВР
29
Дмитрий Карасев
ЦЗ
Главный тренер
Рустем Хузин
Главный тренер
Валерий Богданец
Статистика матча Нефтехимик - Нижний Новгород
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Шинник
- : -
21.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Торпедо
1 : 0
07.11.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нефтехимик
0 : 2
31.10.2026
СКА-Хабаровск
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Нефтехимик
1 : 1
25.10.2026
Ленинградец
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
КАМАЗ
2 : 1
17.10.2026
Нефтехимик
Россия. PARI Первая лига, 13 тур
Нефтехимик
2 : 4
09.10.2026
Челябинск
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
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1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Информация о матче
Главный судья:
Александр Борисов
(Самара)
Стадион:
Ак Барс Банк Арена
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